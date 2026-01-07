Cómo solicitar la exoneración del Impuesto Predial para adultos mayores en Quito

Conozca los pasos a seguir para exonerar del pago del Impuesto Predial a adultos mayores

Balcones de servicios del Municipio facilitan atención personalizada para la exoneración del impuesto predial.

¿Sabía usted que puede acceder a la exoneración del pago del impuesto predial? Este beneficio se aplica a quienes cumplieron 65 años hasta el 31 de diciembre del año anterior a su solicitud, y permite reducir o eliminar el pago del impuesto según ingresos y patrimonio.

En esta guía conocerá paso a paso cómo obtener la exoneración y los requisitos que debe cumplir, ya sea de forma virtual o presencial, según el año al que corresponda su solicitud.

Trámite en línea para el año en curso

Si desea solicitar la exoneración para el año en curso, puede realizar el proceso totalmente en línea, sin necesidad de acudir a oficinas municipales. Para ello debe:

Contar con un usuario activo en el Portal de Servicios Municipales.

Tener aprobado el Acuerdo de responsabilidad y uso de medios electrónicos.

Ingresar al portal y dirigirse a la sección ‘Más visitados’, luego al Portal Tributario con sus credenciales.

Seleccionar la opción ‘Declaración en línea Adulto Mayor’, donde el sistema mostrará automáticamente los predios registrados a su nombre.

Durante el proceso se solicitará información personal, así como datos sobre ingresos y patrimonio, según lo estipulado en el artículo 14 de la Ley del Adulto Mayor. Es clave revisar cuidadosamente la información antes de finalizar el trámite, para garantizar que todo esté correcto y completo.

Trámite presencial para años anteriores

Si la exoneración corresponde a años anteriores, el trámite debe realizarse de manera presencial en los Puntos Únicos de Atención, ubicados en los balcones de servicios del Municipio de Quito. El personal municipal brinda acompañamiento y orientación para completar correctamente la solicitud.

Beneficios y condiciones

La exoneración puede ser total cuando:

Los ingresos mensuales del solicitante no superan cinco Remuneraciones Básicas Unificadas.

Su patrimonio no excede las 500 Remuneraciones Básicas Unificadas.

En caso de superar estos valores, el impuesto se calcula proporcionalmente al excedente.

Con esta información, los adultos mayores pueden acceder de manera ágil a su derecho a la exoneración del Impuesto Predial, sin errores ni demoras.

