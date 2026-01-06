Quito lanza la app Mi Quito para trámites y pagos municipales

La app Mi Quito permitirá realizar pagos, trámites y consultas municipales sin filas y desde el celular. Conoce los detalles

El Municipio de Quito lanzará la aplicación Mi Quito para centralizar pagos, certificados y servicios en una sola plataforma digital.

Los habitantes de Quito podrán realizar pagos, consultas y trámites municipales desde su celular gracias a "Mi Quito", la nueva aplicación móvil que será lanzada oficialmente el 8 de enero de 2026. La herramienta busca simplificar la relación entre la ciudadanía y el Municipio, eliminando filas, papeleo y desplazamientos innecesarios.

El anuncio fue realizado por el alcalde Pabel Muñoz la mañana de este martes 6 de enero, a través de su cuenta en la red social X. “Una aplicación que permitirá hacer trámites municipales sin filas, sin papeleo y sin ir a ventanilla”, destacó el burgomaestre.

Según explicó Muñoz, "Mi Quito" integra 16 instituciones municipales y 30 procesos en una sola plataforma digital, lo que permitirá a los ciudadanos gestionar diversas obligaciones y servicios desde casa o cualquier lugar con acceso a internet.

¿Qué trámites se podrán hacer en la app Mi Quito?

Entre las principales funciones que estarán disponibles en esta primera fase, los usuarios podrán:

Pagar la planilla de agua potable

Obtener certificados municipales

Consultar el estado de sus trámites

Revisar el saldo y generar el código QR del Metro de Quito

Ubicar servicios municipales cercanos al lugar de residencia

Además, la aplicación ofrecerá información en tiempo real sobre temas clave para la ciudad, como:

Rehabilitación vial

Suspensiones del servicio de agua

Servicios sociales

Agenda cultural

Operación del Metro de Quito

Digitalización progresiva de los trámites municipales

El alcalde señaló que el lanzamiento de Mi Quito corresponde a una primera fase del proceso de modernización municipal. En una segunda etapa, el Municipio espera alcanzar la digitalización del 73% de los trámites.

Hoy anunciamos algo muy positivo para la ciudad:

en pocos días lanzamos MI QUITO APP, una aplicación que permitirá hacer trámites municipales sin filas, sin papeleo y sin ir a ventanilla. pic.twitter.com/Hiv7IMayyh — Pabel Muñoz L. (@pabelml) January 6, 2026

No obstante, aclaró que algunos procesos seguirán siendo presenciales, ya sea por disposiciones legales o por la necesidad de atención personalizada, especialmente para adultos mayores. “Pero quien quiera hacerlo desde casa, ahora podrá hacerlo”, enfatizó Muñoz.

