Quito lanza la app Mi Quito para trámites y pagos municipales
La app Mi Quito permitirá realizar pagos, trámites y consultas municipales sin filas y desde el celular. Conoce los detalles
Los habitantes de Quito podrán realizar pagos, consultas y trámites municipales desde su celular gracias a "Mi Quito", la nueva aplicación móvil que será lanzada oficialmente el 8 de enero de 2026. La herramienta busca simplificar la relación entre la ciudadanía y el Municipio, eliminando filas, papeleo y desplazamientos innecesarios.
Le invitamos a que lea: Tras un año, Concejo de Quito debatirá la ordenanza de la ‘tercera placa’
Chocó Andino: 5 razones por las que Quito lidera los destinos turísticos 2026Leer más
El anuncio fue realizado por el alcalde Pabel Muñoz la mañana de este martes 6 de enero, a través de su cuenta en la red social X. “Una aplicación que permitirá hacer trámites municipales sin filas, sin papeleo y sin ir a ventanilla”, destacó el burgomaestre.
Según explicó Muñoz, "Mi Quito" integra 16 instituciones municipales y 30 procesos en una sola plataforma digital, lo que permitirá a los ciudadanos gestionar diversas obligaciones y servicios desde casa o cualquier lugar con acceso a internet.
¿Qué trámites se podrán hacer en la app Mi Quito?
Entre las principales funciones que estarán disponibles en esta primera fase, los usuarios podrán:
- Pagar la planilla de agua potable
- Obtener certificados municipales
- Consultar el estado de sus trámites
- Revisar el saldo y generar el código QR del Metro de Quito
- Ubicar servicios municipales cercanos al lugar de residencia
Además, la aplicación ofrecerá información en tiempo real sobre temas clave para la ciudad, como:
- Rehabilitación vial
- Suspensiones del servicio de agua
- Servicios sociales
- Agenda cultural
- Operación del Metro de Quito
- Digitalización progresiva de los trámites municipales
El alcalde señaló que el lanzamiento de Mi Quito corresponde a una primera fase del proceso de modernización municipal. En una segunda etapa, el Municipio espera alcanzar la digitalización del 73% de los trámites.
Hoy anunciamos algo muy positivo para la ciudad:— Pabel Muñoz L. (@pabelml) January 6, 2026
en pocos días lanzamos MI QUITO APP, una aplicación que permitirá hacer trámites municipales sin filas, sin papeleo y sin ir a ventanilla. pic.twitter.com/Hiv7IMayyh
No obstante, aclaró que algunos procesos seguirán siendo presenciales, ya sea por disposiciones legales o por la necesidad de atención personalizada, especialmente para adultos mayores. “Pero quien quiera hacerlo desde casa, ahora podrá hacerlo”, enfatizó Muñoz.