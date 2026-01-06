Expreso
El Municipio de Quito lanzará la aplicación Mi Quito para centralizar pagos, certificados y servicios en una sola plataforma digital.Karina Defas

Quito lanza la app Mi Quito para trámites y pagos municipales

La app Mi Quito permitirá realizar pagos, trámites y consultas municipales sin filas y desde el celular. Conoce los detalles

Los habitantes de Quito podrán realizar pagos, consultas y trámites municipales desde su celular gracias a "Mi Quito", la nueva aplicación móvil que será lanzada oficialmente el 8 de enero de 2026. La herramienta busca simplificar la relación entre la ciudadanía y el Municipio, eliminando filas, papeleo y desplazamientos innecesarios.

El anuncio fue realizado por el alcalde Pabel Muñoz la mañana de este martes 6 de enero, a través de su cuenta en la red social X. “Una aplicación que permitirá hacer trámites municipales sin filas, sin papeleo y sin ir a ventanilla”, destacó el burgomaestre.

Según explicó Muñoz, "Mi Quito" integra 16 instituciones municipales y 30 procesos en una sola plataforma digital, lo que permitirá a los ciudadanos gestionar diversas obligaciones y servicios desde casa o cualquier lugar con acceso a internet.

¿Qué trámites se podrán hacer en la app Mi Quito?

Entre las principales funciones que estarán disponibles en esta primera fase, los usuarios podrán:

  • Pagar la planilla de agua potable

  • Obtener certificados municipales

  • Consultar el estado de sus trámites

  • Revisar el saldo y generar el código QR del Metro de Quito

  • Ubicar servicios municipales cercanos al lugar de residencia

Además, la aplicación ofrecerá información en tiempo real sobre temas clave para la ciudad, como:

  • Rehabilitación vial

  • Suspensiones del servicio de agua

  • Servicios sociales

  • Agenda cultural

  • Operación del Metro de Quito

  • Digitalización progresiva de los trámites municipales

El alcalde señaló que el lanzamiento de Mi Quito corresponde a una primera fase del proceso de modernización municipal. En una segunda etapa, el Municipio espera alcanzar la digitalización del 73% de los trámites.

No obstante, aclaró que algunos procesos seguirán siendo presenciales, ya sea por disposiciones legales o por la necesidad de atención personalizada, especialmente para adultos mayores. “Pero quien quiera hacerlo desde casa, ahora podrá hacerlo”, enfatizó Muñoz.

