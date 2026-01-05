Chocó Andino: 5 razones por las que Quito lidera los destinos turísticos 2026

El Chocó Andino de Quito se posiciona entre los 10 mejores destinos del mundo para visitar en 2026

El Chocó Andino, al noroccidente de Quito, fue incluido por The Wall Street Journal entre los 10 mejores destinos turísticos para 2026.

Entre montañas cubiertas de neblina, bosques que concentran una de las mayores biodiversidades del planeta y comunidades que apuestan por un turismo responsable, el Chocó Andino de Quito se abre paso en el mapa global de viajes.

Este territorio del noroccidente de la capital ecuatoriana fue incluido por The Wall Street Journal en su selección de los 10 mejores destinos para visitar en 2026, un reconocimiento que consolida a Quito como referente internacional de turismo sostenible y conservación ambiental.

Un reconocimiento que refleja una política pública sostenida

El Chocó Andino forma parte de uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta. Sus bosques nublados albergan miles de especies de plantas, aves, anfibios y mamíferos, muchas de ellas endémicas. Esta riqueza natural fue uno de los principales argumentos señalados por The Wall Street Journal para incluir al territorio en su ranking global.

El área cuenta además con el reconocimiento de la UNESCO como Reserva de la Biósfera, lo que ratifica su valor ambiental y su compromiso con la conservación a largo plazo.

En este contexto, el Distrito Metropolitano de Quito concentra aproximadamente el 83 % de esta diversidad biológica, una cifra que refuerza la enorme responsabilidad de la ciudad en la protección de ecosistemas estratégicos de relevancia mundial.

Cinco razones por las que el Chocó Andino lidera los destinos turísticos de 2026

Biodiversidad de importancia mundial

El Chocó Andino forma parte de uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta. Sus bosques nublados albergan miles de especies de plantas, aves, anfibios y mamíferos, muchas de ellas endémicas y en peligro de conservación. Este valor natural fue uno de los argumentos centrales citados por The Wall Street Journal para incluirlo en su ranking global.

Además, el territorio cuenta con el reconocimiento de la UNESCO como Reserva de la Biósfera, lo que ratifica su relevancia ecológica y su compromiso con la conservación a largo plazo. Solo el Distrito Metropolitano de Quito concentra alrededor del 83 % de esta diversidad biológica, una cifra que refleja la magnitud de su patrimonio natural.

Turismo sostenible y comunitario

El modelo turístico del Chocó Andino prioriza la sostenibilidad, la protección del entorno y la participación activa de las comunidades locales. Emprendimientos comunitarios, fincas agroecológicas, turismo rural y gastronomía basada en productos locales forman parte de una oferta que genera ingresos sin afectar los ecosistemas.

Este enfoque responde a una tendencia global que privilegia destinos responsables, con bajo impacto ambiental y beneficios directos para la población local.

Naturaleza y aventura en un solo destino

El Chocó Andino ofrece una amplia variedad de experiencias para viajeros que buscan contacto directo con la naturaleza:

Senderismo en bosques nublados y áreas protegidas

Avistamiento de aves y vida silvestre

Cascadas, ríos y miradores naturales

Ciclismo de montaña y rutas rurales

Experiencias agroecológicas y turismo vivencial

Esta diversidad convierte al territorio en un destino ideal para el turismo de naturaleza y aventura, uno de los segmentos con mayor crecimiento a nivel mundial.

Cercanía estratégica con Quito

Ubicado a menos de dos horas de Quito, el Chocó Andino combina fácil acceso con una experiencia de inmersión total en la naturaleza. Esta ventaja lo posiciona como un destino altamente atractivo para turistas nacionales e internacionales que buscan escapar del turismo masivo sin recorrer largas distancias.

La conectividad, sumada a la calidad del entorno natural, fortalece su competitividad frente a otros destinos de la región.

Alineación con las nuevas tendencias globales de viaje

Las cifras respaldan su liderazgo turístico:

Cerca del 70 % de los viajeros internacionales prefiere destinos sostenibles

Entre el 45 % y 50 % prioriza viajes de naturaleza y vida silvestre

Más del 60 % incorpora actividades al aire libre o de aventura

El turismo de naturaleza crece más rápido que el turismo urbano tradicional. Estas tendencias explican por qué destinos como el Chocó Andino ganan protagonismo en rankings internacionales y premios de turismo responsable.

