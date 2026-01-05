Prediales Quito 2026: ¿Cómo obtener el 10% de descuento sin ir al banco?

Referencia. Desde el 1 de enero de 2026, el Municipio de Quito inició el cobro del impuesto predial en el Distrito Metropolitano.

Con el inicio de 2026, miles de propietarios en Quito ya revisan cuánto deberán pagar por el impuesto predial y qué beneficios pueden obtener si cumplen a tiempo.

Desde el 1 de enero, el Municipio de Quito activó el cobro de esta obligación anual, que llega con descuentos escalonados por pronto pago, cambios en la Contribución Especial por Mejoras y la garantía de que las tarifas no han aumentado respecto a años anteriores.

Quienes cancelen el impuesto durante los primeros días del año podrán acceder a rebajas significativas, una medida que busca aliviar el bolsillo de los ciudadanos y fomentar el pago oportuno.

Descuentos por pronto pago del impuesto predial en 2026

El Municipio estableció un calendario de descuentos progresivos que se aplican según la fecha de pago:

Del 1 al 15 de enero: 10 % de descuento

Segunda quincena de enero: 9 %

Febrero: entre 8 % y 7 %

Marzo: entre 6 % y 5 %

Abril: entre 4 % y 3 %

Mayo: entre 3 % y 2 %

Junio: entre 2 % y 1 %

A partir de julio, el pago se realiza sin descuentos.

¿Cómo consultar el valor del impuesto predial en Quito?

Los contribuyentes pueden consultar el valor a pagar de forma rápida y gratuita ingresando a la plataforma oficial del Municipio:

https://pago.quito.gob.ec/

Además, el alcalde Pabel Muñoz anunció que en los próximos días se lanzará una aplicación móvil que permitirá revisar el impuesto predial y otras obligaciones municipales desde el celular.

¿Dónde y cómo pagar el impuesto predial?

El pago puede realizarse en pocos minutos mediante distintas modalidades:

En línea, con tarjeta de débito o crédito

Banca web, usando el número de orden de cobro

De forma presencial, en las ventanillas de cualquier institución financiera autorizada

Estas opciones buscan facilitar el cumplimiento del trámite sin necesidad de largas filas.

¿Qué incluye el impuesto predial desde 2026?

Desde este año, el impuesto predial incorpora una reforma a la Contribución Especial por Mejoras (CEM), orientada a beneficiar a la ciudadanía. El valor también contempla rubros destinados al bienestar colectivo, como:

Tasa de seguridad ciudadana

Aporte al Cuerpo de Bomberos de Quito

Exoneraciones vigentes por ley

El Municipio recordó que se mantienen las exoneraciones legales para:

Personas adultas mayores

Personas con discapacidad

Cuidadores de personas con discapacidad

¿Habrá aumento del impuesto predial en 2026?

Estos beneficios están establecidos en la normativa nacional y continúan vigentes en 2026.

El alcalde Pabel Muñoz explicó que, de acuerdo con el COOTAD, los municipios están obligados a revisar periódicamente el valor de las propiedades. Sin embargo, aclaró que las tarifas del impuesto predial para 2026 y 2027 no aumentaron y se mantienen iguales a las del período 2024–2025.

La única variación posible corresponde a la actualización del avalúo de los inmuebles para el bienio 2026–2027. Durante el programa Frecuencia Quiteña, Muñoz señaló que el 74 % de los inmuebles en Quito tendrá un aumento promedio de $ 13 en el valor del impuesto predial.

