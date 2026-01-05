Expreso
  Quito

emergencias en Quito
El Coe Metropolitano atendió un movimiento de tierra en el sector de Chilibulo.Cortesía Coe

Quito registra menos emergencias en 2025: bajan incendios, inundaciones y quemas

Eugenio Espejo, Manuela Sáenz y Eloy Alfaro concentraron la mayor cantidad de emergencias atendidas en Quito durante 2025

Quito cerró 2025 con una reducción significativa en la atención de emergencias, de acuerdo con los registros del Centro de Operaciones de Emergencias Metropolitano (COE-M). Durante el año se gestionaron 7.341 eventos, incluidos los incidentes de tránsito, lo que representa una disminución del 26 % en comparación con 2024, cuando se reportaron 9.957 emergencias.

La reducción es aún más marcada cuando se excluyen los incidentes de tránsito. En 2025 se registraron más de 3.873 emergencias, frente a las 6.249 reportadas en 2024, lo que equivale a una caída del 38 %. Este descenso evidencia un cambio en la dinámica de riesgos y en la capacidad de respuesta del sistema metropolitano.

Quemas, inundaciones y movimientos en masa entre los principales eventos

Del total de emergencias atendidas en 2025 —sin considerar los incidentes de tránsito—, estas representan el 62 % de los eventos registrados. Dentro de este grupo, las quemas de desechos concentraron el 19 %, seguidas por inundaciones (7 %), incendios estructurales (7 %) y movimientos en masa (6 %).

Otros incidentes, como caída de árboles, fugas de gas licuado de petróleo (GLP), colapsos estructurales y eventos similares, representaron el 38 %, lo que refleja la diversidad de riesgos que enfrenta la ciudad de manera cotidiana.

Zonas con mayor concentración de emergencias

A nivel territorial, el 54 % de las emergencias se concentró en cuatro Administraciones Zonales del Distrito Metropolitano de Quito. La mayor incidencia se registró en:

  • Eugenio Espejo: 15 %

  • Manuela Sáenz: 13 %

  • Eloy Alfaro: 13 %

  • Los Chillos: 13 %

Estas cifras permitieron focalizar las acciones preventivas y de respuesta en los sectores con mayor recurrencia de eventos.

Prevención y planificación, claves en la reducción de emergencias

En cuanto a los incidentes cotidianos derivados de denuncias ciudadanas, relacionados con servicios básicos, espacio público y control, en 2025 se registraron 44.556 atenciones, frente a las 51.205 reportadas en 2024. Esto representa una reducción del 12,99 %.

Desde el Municipio, los resultados alcanzados durante 2025 reflejan el fortalecimiento de las acciones de prevención, preparación y respuesta, orientadas a una gestión integral de riesgos en el Distrito Metropolitano de Quito.

Según el Municipio, la disminución de eventos atendidos responde a la optimización de los procesos de planificación, monitoreo, control y coordinación interinstitucional, así como a la focalización territorial de medidas preventivas en zonas históricamente más afectadas. 

