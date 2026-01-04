Carreras ilegales de motos ponen en riesgo a Tumbaco, vecinos exigen control policial

Vecinos denuncian que motorizados usan la calle Gonzalo de Vera como pista de carreras, generando miedo y ruido constante.

Moradores de la parroquia Tumbaco, al norte de Quito, alertan sobre un problema que se ha vuelto recurrente: motorizados, algunos de ellos ciudadanos extranjeros, estarían utilizando la calle Gonzalo de Vera, en el centro de la localidad, como pista de carreras. Los vecinos aseguran que estos hechos generan riesgo para peatones, vehículos estacionados y la tranquilidad del sector.

Calles céntricas convertidas en pistas peligrosas

“Es imposible caminar con seguridad, especialmente con niños y adultos mayores. Cada noche escuchamos el rugir de las motos a toda velocidad, y tememos que ocurra un accidente grave”, comenta María Fernanda Cárdenas, moradora del sector desde hace más de 10 años.

Según la denuncia, los vehículos circulan a altas velocidades, haciendo maniobras peligrosas e incluso compitiendo entre sí frente a la mirada de los vecinos. “Vemos cómo pasan a toda velocidad, derrapando y poniendo en riesgo la vida de todos. No entendemos cómo la Policía o la AMT permiten que esto siga sucediendo”, agrega Javier Paredes, propietario de un pequeño comercio en la zona.

Operativos de control aún no llegan al sector

Los habitantes solicitan un mayor control por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Policía Nacional, asegurando que estos eventos se repiten varias veces por semana, especialmente durante las noches y los fines de semana. “Necesitamos que se realicen controles de velocidad y se verifique la documentación de los conductores. No podemos seguir viviendo con miedo”, dice Lorena Sánchez.

Algunos vecinos también denuncian que el problema no solo afecta la seguridad, sino que genera contaminación acústica y daño a la infraestructura. “Los vidrios de nuestras ventanas tiembla cada vez que aceleran”, menciona Carlos Espinosa, habitante del sector desde hace 15 años.

Hasta el momento, ni la AMT ni la Policía han emitido un pronunciamiento oficial sobre operativos específicos en el sector. Sin embargo, los moradores esperan que sus denuncias se traduzcan en acciones concretas para garantizar seguridad y tranquilidad en Tumbaco

