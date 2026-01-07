Actualización catastral en Quito: conoce por qué sube tu impuesto predial

Desde muy temprano, las filas volvieron a ocupar el balcón de servicios del centro comercial La Manzana, en pleno Centro Histórico de Quito. A las 08:00 de ayer, Segundo Guerrero ya esperaba su turno. Viajó cerca de dos horas desde el sector de la Mitad del Mundo para hacer una sola pregunta: ¿por qué el impuesto predial de su vivienda pasó de 30 a 55 dólares de un año a otro? A sus más de 65 años, el trayecto y la espera pesaron, pero más le inquietó la respuesta que recibió.

¿Cómo afecta la revalorización a los contribuyentes quiteños?

“Me dijeron que es por las obras”, contó. Sin embargo, asegura que en su barrio no se han ejecutado trabajos recientes que justifiquen el incremento. Su caso no fue aislado. A pocos metros, Alberto Sarango revisaba su título de pago con evidente molestia. “Me están cobrando 340,86 dólares. El año pasado pagué 200. Pregunté por qué subió y me dicen que por las obras”.

Historias similares se repetían una tras otra. Adultos mayores, propietarios de una sola vivienda y familias que acudieron únicamente a consultar cuánto debían pagar coincidían en una sensación común: desconocimiento e incertidumbre. Las largas filas que se formaron desde el lunes 5 de enero se mantuvieron también el martes 6, reflejando la preocupación ciudadana frente a valores que, para muchos, resultaron inesperados.

Cada año, cuando llega el cobro del impuesto predial, la misma pregunta se repite entre los quiteños: ¿por qué cambió el valor? Este 2026, sin embargo, la explicación es distinta.

Según las autoridades municipales, el ajuste no responde a un incremento de tarifas, sino al cumplimiento de una obligación legal. Aunque el Concejo Metropolitano aprobó una ordenanza que mantiene sin cambios las tarifas vigentes, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) obliga a todos los municipios del país a revisar y actualizar los avalúos catastrales cada dos años, con el fin de que los predios reflejen su valor real en el mercado.

74 % de predios verá cambios en el impuesto predial este 2026

La directora metropolitana tributaria, Diana Arias, explicó que la estructura del cálculo del impuesto predial no ha sido modificada. “No existe un aumento como tal. Lo que hay es una revalorización catastral”, señaló. Según detalló, el 74 % de los títulos emitidos este año tienen una actualización de avalúo. De ese grupo, el 90 % registra incrementos de hasta 20 dólares y el promedio de aumento es de 13 dólares.

El incremento en el impuesto predial no es un aumento de tarifas, sino una actualización catastral obligatoria por ley cada dos años en Quito. Diana Arias directora metropolitana tributaria

La revalorización se realiza predio por predio y responde a múltiples variables. Entre ellas constan las obras públicas (como estaciones del metro, vías rehabilitadas o parques), la ampliación de servicios básicos, mejoras en iluminación, mayor seguridad; además de factores del mercado inmobiliario, como la demanda de vivienda en determinados sectores. Todos estos elementos influyen en el valor del suelo y, por ende, en la base imponible del impuesto predial.

La ordenanza de valoración catastral fue aprobada el 12 de diciembre y su aplicación implica que algunos predios incrementen su avalúo, otros lo mantengan e incluso algunos lo reduzcan. La base del impuesto, recordó Arias, es el valor catastral imponible, que corresponde al avalúo del predio o predios que tenga un propietario dentro del Distrito Metropolitano.

Hay 11 balcones de servicio distribuidos en el Distrito para que la ciudadanía pueda acercarse en Quito y evitar las largas filas. Karina Defas

Me siento afectado porque con tanto esfuerzo pago el impuesto predial y ahora debo más dinero, sin explicación clara de las autoridades municipales. Segundo Guerrero ciudadano afectado

Frente a la preocupación de los adultos mayores, la funcionaria enfatizó que este grupo tiene derecho, por ley, a la exoneración del impuesto predial. El trámite se realiza una sola vez y puede significar hasta el 100 % de exoneración, siempre que se cumplan los requisitos de ingresos y patrimonio. Actualmente, 126.872 predios pertenecen a adultos mayores, correspondientes a 77.939 propietarios, dentro de un total de 371.973 predios exonerados por distintas normativas.

La exoneración aplica para quienes perciben hasta cinco salarios básicos unificados mensuales (alrededor de 2.300 dólares) o poseen un patrimonio de hasta 500 salarios básicos (unos 235.000 dólares). Si se supera ese límite, se tributa únicamente por el excedente. El trámite puede realizarse en línea, a través del portal municipal, o de manera presencial en los balcones de servicio. Además, el Municipio anunció que desde el 8 de enero estará disponible la aplicación móvil Quito App, que incorporará este y otros trámites digitales.

Balcones de servicio disponibles para resolver dudas sobre impuesto predial

Balcón de servicios La Mariscal (Pinto y Reina Victoria)

Balcón de servicios Calderón (Padre Luis Vaccari y Giovanni Calles Oe12-44)

Balcón de Servicios Eloy Alfaro (Av. Alonso de Angulo y César Chiriboga)

Balcón de Servicios Ciudadanos Chocó Andino (Nanegalito)

Balcón de servicios Los Chillos Calle Gribaldo Miño s/n y avenida Ilaló (Hacienda San José)

Balcón de servicio del Centro Histórico, García Moreno y Rocafuerte, Centro Comercial La manzana, local 2

Paradas del corredor Trolebús

Balcón de servicios Eugenio Espejo (Amazonas y Pereira)

Balcón de servicios Quiteño (Av. Cóndor Ñan y Av. Quitumbe Ñan)

Balcón de servicios Tumbaco (Juan Montalvo s/n y Oswaldo Guayasamín)

Balcón de Servicios Bicentenario Avenida Amazonas y Pasaje Amazonas (Antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre)

Balcón de Servicios (Av. De la Prensa N66-101 y Ramón Chiribog

En el Distrito Metropolitano existen 1’037.867 predios y la emisión del impuesto predial para 2026 asciende a 91,14 millones de dólares. Mientras las cifras oficiales buscan explicar el proceso, en los balcones de servicio las filas continúan. Para muchos ciudadanos, como Segundo Guerrero y Alberto Sarango, la revisión catastral puede estar respaldada por la ley, pero la necesidad de información clara y oportuna sigue siendo una demanda urgente.

