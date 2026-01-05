Expreso
La primera propuesta se articula a partir del uso de la máscara, la música y el movimiento.Cortesía

El Teatro Festivo Andino abre el año en la capital

Dos espectáculos que dialogan con la memoria, la identidad y la celebración se estrenan en el Patio de Comedias

El Teatro Patio de Comedias inicia el año con una programación dedicada al teatro festivo andino ecuatoriano, una propuesta que pone en escena la relación entre rito, comunidad e identidad. Durante enero, el espacio presenta funciones pensadas para públicos diversos, con obras que apelan a la memoria colectiva y a las tradiciones populares desde el lenguaje teatral.

La temporada se abre con Maskarero – El Danzante de Quito, una ceremonia escénica unipersonal considerada un referente del teatro andino ecuatoriano contemporáneo. La obra se construye como un viaje simbólico que toma forma en el cuerpo del danzante-maskarero, figura que porta y activa la memoria ritual y festiva de los pueblos andinos.

La propuesta se articula a partir del uso de la máscara, la música y el movimiento, elementos que sostienen una experiencia escénica de carácter sensorial y emocional. En escena, estos lenguajes convocan memorias colectivas y plantean un reencuentro con el origen del teatro como arte ligado al rito y a la celebración comunitaria.

Las funciones se realizarán el viernes 9 y sábado 10 de enero, a las 19:30. Las entradas tienen un valor de 12 dólares en preventa y 15 dólares en taquilla, con una tarifa reducida de 8 dólares para niños, estudiantes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad.

Una mirada al festejo colectivo

La programación continúa con La Fiesta un espectáculo teatral grupal, festivo y participativo que toma como punto de partida la fiesta popular andina ecuatoriana y personajes tradicionales como los Inocentes de Quito. El montaje se plantea como un acto de memoria viva frente a prácticas culturales que, con el paso del tiempo y la modernidad, tienden a diluirse.

La propuesta combina música en vivo, colorido, humor y participación del público para transformar el espacio escénico en una celebración colectiva. La obra apela a una energía festiva que invita a la audiencia a involucrarse activamente, reforzando la idea del teatro como lugar de encuentro y experiencia compartida.

A lo largo de su trayectoria, La Fiesta ha recorrido escenarios, festivales y encuentros teatrales en distintas ciudades del país, acumulando miles de funciones.

La obra se presenta el domingo 11 de enero, a las 18:00 en el espacio cultural. 

