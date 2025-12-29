El teatro ecuatoriano en 2025: Un resumen de lo conseguido

El teatro despide su 2025. EXPRESIONES creó una recopilación de este arte y sus proyecciones en el 2026

Durante 2025, la audiencia fue testigo de una amplia variedad de construcciones teatrales que no solo exploraron la interpretación actoral, sino que también dialogaron con la música, el performance e incluso con la participación activa del público.

El teatro se tomó distintos espacios que rinden homenaje a este arte, convocando a niños, jóvenes y adultos que compartieron butacas, corearon canciones como sacadas de Broadway y se conmovieron con historias que, además de entretener, invitaron a la reflexión.

Estudio Paulsen, apostó por obras shakesperianas como Otelo y La fierecilla domada, consolidando una línea artística. Por su parte, el Sánchez Aguilar combinó producciones internacionales y nacionales con el formato musical, presentando Tarzán: El musical, bajo la dirección de Gabriela Andrade, así como la obra chilena El carnaval de los animales.

El Teatro Centro de Arte no se quedó atrás: entre homenajes navideños, conciertos orquestales y obras con contenido reflexivo, el público también respondió a la agenda de este espacio.

Al igual que las obras, sus creadores destacaron por una mirada auténtica y original en la fabricación de sus narrativas artísticas. Marlon Pantaleón presentó en Estudio Paulsen Una vida en el teatro, una interpretación que dialogó de forma íntima con el panorama teatral actual y que fue adaptada en colaboración con Lucho Mueckay, director de Sarao.

Mueckay forma parte de un circuito creativo que impulsa la danza contemporánea en Ecuador y ha trabajado de la mano con Raymundo Zambrano en Tuco y Manuco que, tras doce años, reactivó al emblemático dúo y marcó una reinvención dentro de la comedia nacional. Gabriela Andrade, directora de Royal Company, materializó su estilo dinámico en Tarzán, una puesta que adoptó un enfoque más reflexivo, ambientalista y ecuatorianizado.

Desde el Teatro Sánchez Aguilar, Fabiola Pazmiño acompañó de cerca su desarrollo durante el año. “El objetivo es que el teatro sea reconocido tanto por la calidad de su programación como por su compromiso con el desarrollo del sector y con una oferta cultural viva, amplia y sostenida en el tiempo”, señaló. Como ella, numerosos directores y gestores inmersos en la escena teatral confían en el crecimiento del sector de cara a 2026.

El 2025 se consolidó así como un año de cambio, resiliencia y reafirmación para el teatro ecuatoriano.

EXPRESIONES conversó con algunas de estas figuras para conocer sus posturas, los aprendizajes y retos que deja el año, así como un aspecto fundamental: la acogida del público ecuatoriano ante estas producciones.

Esta recopilación busca proyectar un nuevo año a partir de opiniones firmes construidas sobre lo vivido en 2025.

Preguntas

¿Cuáles fueron los principales retos y aprendizajes de 2025? ¿Cómo respondió la audiencia ante nuevas propuestas teatrales? ¿Cuál es su panorama en el teatro en 2026? ¿Qué avances espera ver en la escena teatral el próximo año? ¿Qué espera transformar y potenciar en 2026?

Marlon Pantaleon - Fundador y Director Ejecutivo de Estudio Paulsen

Pregunta 1

El mayor reto fue sostener una alta producción teatral, diez obras en el año, junto con programas formativos y talleres internacionales. El aprendizaje clave ha sido revisar constantemente las propuestas escénicas y mantenerse atentos a la escena local y nacional para seguir mejorando.

Roberto (Lucho Mueckay) se encarga de leccionar la vida teatral de Juan (Marlon Pantaleon), en medio de un aprendizaje mutuo. //CORTESÍA

Pregunta 2

La audiencia se mostró abierta a propuestas innovadoras, especialmente cuando se combinaron obras no convencionales con clásicos como Shakespeare, lo que generó una respuesta positiva y sostenida del público.

Pregunta 3

Estudio Paulsen continuará apostando por la producción teatral vinculada a la formación actoral, fortaleciendo su programa intensivo basado en la técnica Meisner, alianzas con instituciones sociales y convocatorias como la beca William Paulsen, cuyo proceso iniciará en mayo de 2026.

Pregunta 4

Se busca consolidar una propuesta artística propia que cuente con un público fiel, seguir formando audiencias y arriesgarnos con obras innovadoras. Es un año clave en el que Estudio Paulsen celebrará su décimo aniversario.

Pregunta 5

La seguridad aparece como un factor clave para incentivar la asistencia a las salas. A nivel general, se espera que el teatro y las artes escénicas continúen creciendo, junto con otras expresiones culturales como el cine y los conciertos en vivo.

Fabiola Pazmiño - Directora Artística

Pregunta 1

El 2025 fue un año de transición, marcado por la observación de audiencias y dinámicas culturales. Entre los retos estuvieron la apertura de convocatorias nacionales, el equilibrio entre artistas emergentes y consolidados, y la estructuración de franjas de programación.

El aprendizaje principal fue entender la programación como un ejercicio dialogado, descentralizado y de responsabilidad cultural.

Pregunta 2

La audiencia muestra mayor apertura a nuevas propuestas cuando estas están bien contextualizadas y acompañadas por procesos de mediación. Sin embargo, la asistencia enfrenta una fuerte competencia con otras formas de entretenimiento, por lo que el compromiso y la constancia del público resultan claves para sostener la escena teatral.

Pregunta 3

El 2026 se plantea como un año de maduración del sector teatral, enfocado en consolidar procesos sostenidos de creación, circulación y formación de públicos. Lo que buscamos es fortalecer el diálogo entre lo independiente y lo institucional, manteniendo activa la escena cultural pese a desafíos externos como el Mundial de Fútbol.

Pregunta 4

Se espera una escena más diversa y consolidada, abierta al cruce de lenguajes como la música, el movimiento, lo audiovisual y la tecnología. También se apuesta por procesos creativos más largos como las residencias, coproducciones y proyectos ‘site specific’.

Pregunta 5

Buscamos fortalecer la planificación a largo plazo, Bajo el eje ‘Conexiones: historias que nos unen’, el Teatro Sánchez Aguilar apunta a consolidarse como un espacio de encuentro, creación y diálogo cultural con proyección nacional e internacional.

Lucho Mueckay - Fundador y Director Artístico de Sarao

Pregunta 1

El mayor reto fue sostener una operatividad constante en un contexto país complejo y con apoyos limitados. Como aprendizaje, se reafirma que la permanencia de Sarao, con 37 años de trayectoria, se sostiene en la construcción de una estética propia y en el diálogo continuo con su público.

Tuco y Manuco Jofre Flores// Expreso

Pregunta 2

Las nuevas propuestas suelen generar interés, aunque su trascendencia depende de múltiples factores. Más que hablar de un solo público, se reconoce la existencia de “los públicos”, cuyas respuestas varían según la articulación de la oferta cultural, la comunicación y la visibilidad de las propuestas.

Pregunta 3

Sarao proyecta consolidar su rol formativo mediante cursos y talleres en teatro, danza y canto, fortaleciendo la formación de nuevas generaciones desde el rigor profesional, además de continuar con la producción de obras escénicas en distintos espacios de la ciudad.

Pregunta 4

Se espera una mayor participación de la empresa privada y un acompañamiento más efectivo del Estado, a través de políticas culturales que direccionen sus apoyos hacia las agrupaciones independientes que han sostenido su trabajo de manera persistente.

Pregunta 5

Resulta fundamental fortalecer los apoyos públicos y privados, incentivar un mayor riesgo creativo en el hecho artístico y reforzar el compromiso con la formación, tanto desde las nuevas generaciones como desde quienes ejercen la docencia teatral.

Gabriela Andrade - Directora de Royal Company

Pregunta 1

El mayor reto fue montar una obra multidisciplinaria. Como aprendizaje clave, se evidenció la importancia de generar más alianzas comerciales para fortalecer las producciones.

Sesión de fotos del elenco de 'Tarzán: el musical', con la dirección de Gabriela Andrade. JUAN PABLO CASTILLO

Pregunta 2

La audiencia se ha mostrado más abierta e interesada en nuevas propuestas, sin embargo, aún se necesita mayor apoyo para consolidar esta apertura.

Pregunta 3

El panorama se vislumbra como una etapa de evolución y proyección. La meta es fortalecer el sector mediante un mayor número de montajes, apostar por propuestas visualmente más atractivas y superar los retos creativos

Pregunta 4

Se proyecta incrementar la cantidad de producciones anuales y apostar por avances tecnológicos que mejoren la experiencia visual del espectador.

Pregunta 5

Se busca contar con artistas mejor preparados y formar un público más culturizado y comprometido con el teatro.

María de Lourdes Rivera Hinojosa - Directora de marketing del Teatro Centro de Arte



Pregunta 1

El principal reto fue mantener una programación continua y de calidad desde una gestión privada y autogestionada, adaptándose a los nuevos hábitos de consumo cultural. Como aprendizaje, se reafirmó la importancia de una gestión estratégica, la coherencia intitucional y la calidad artística para generar confianza y fidelidad en el público.

Pregunta 2

La audiencia mostró una mayor apertura a diversos formatos y propuestas, siempre que exista una conexión genuina. El público respondió positivamente a experiencias que lograron emocionar, entretener y generar reflexión.

Pregunta 3

El 2026 se proyecta como un año de consolidación, crecimiento y celebración para el sector teatral, marcado por los 60 años de la Fundación Inge Brückmann.

Pregunta 4

Se espera una escena más dinámica, diversa y conectada con el contexto global, con una agenda internacional especial, nuevos lenguajes escénicos, formatos contemporáneos y una mayor integración de tecnología, sin perder la esencia del teatro en vivo.

Pregunta 5

Se busca fortalecer la experiencia integral del público mediante mejoras en infraestructura, implementación de tecnologías como pantallas LED, nuevas zonas de entretenimiento y la consolidación de alianzas estratégicas con marcas que apoyen el desarrollo sostenible del ecosistema cultural.

