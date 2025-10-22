‘Tarzán: el musical’, la selva se toma el Teatro Sánchez Aguilar

La cultura ecuatoriana forma parte del mundo infantil. Tarzán, Jane, Korak y sus amigos son los defensores de la selva

Música original, acrobacias aéreas y un enfoque en la identidad cultural son los tres pilares que dan forma a esta producción. La obra que promete cautivar a grandes y chicos con una versión renovada, profundamente ligada a las raíces ecuatorianas.

Royal Company lidera la propuesta bajo la dirección de Gabriela Andrade, en Tarzán: El musical, que llega a las tablas del Teatro Sánchez Aguilar y se presentará el 25 y 26 de octubre, con dos funciones: 11:00 y 17:00.

En entrevista con EXPRESIONES, Gabriela detalla el proceso de reinventar una obra ya conocida.

La entrevista

¿Por qué eligió Tarzán?

Venimos trabajando propuestas con princesas y cuentos clásicos, pero quisimos arriesgarnos con algo distinto. Queríamos ofrecer al público infantil y también a los adultos un recuerdo de esas historias clásicas, pero con un enfoqie que nos conecte con nuestras raíces.

Sesión de fotos de todo el elenco. JUAN PABLO CASTILLO

¿Cómo surgió la idea de reinventar Tarzán?

Esto nació de una conversación con Christian Valencia, quien ha sido responsable de la música y los guiones de otras producciones como Rapunzel y Snow. Pensamos en cómo unir nuestras raíces ancestrales con una historia conocida, y ahí apareció Tarzán. Sentimos que no nos hemos equivocado, porque va a ser una producción fantástica.

¿Qué representan los nuevos personajes de la obra?

En escena, los personajes incluyen a una capibara, interpretada por Claudia Camposano y la guacamaya, encarnada por Dayana Sengés. Cada uno de estos personajes recrea un color, una raíz, una historia dentro de la obra. Es un universo lleno de simbolismos que conecta lo ancestral con lo contemporáneo.

¿Cuál ha sido la experiencia de trabajar con niños?

Tenemos a Leonardo Salcedo, quien interpreta a Korak, el hijo de Tarzán, y a dos niñas, Ana Paula Moscoso y Victoria Guschmer, quienes dan vida a Chita y Kira. Trabajar con niños siempre es una experiencia distinta. Aprenden rápido, son espontáneos y no tienen miedo de equivocarse. Eso nos enseña a los adultos a disfrutar el proceso y a no buscar la perfección inmediata.

Durante los ensayos, los niños han protagonizado lindos momentos. Todos quieren hacer acrobacias, subirse a los aros, colagarse de las telas... a veces hay que constrolarlos porque se convierten en verdaderos monitos.

También conversamos con Hugo Alejandro, el actor que da vida al protagonista de la obra.

¿Qué desafío le ha presentado interpretar a Tarzán?

El resto ha sido principalmente físico. He tenido que aprender acrobacias aéreas, y tengo las cicatrices que lo demuestran. Pero las asumo como parte del personaje. Tarzán estaría lleno de heridas, y eso me ayuda a entenderlo mejor. Además, la manera de hablar y moverse también cambia.

Es un personaje que combina lo humano y lo animal. Incluso mi tono de voz ahora sale más del pecho, es más grave, más salvaje. A esto se suma un proceso de preparación exigente, especialmente por las acrobacias y el dinamismo del montaje.

Hay momentos en los que canto, bailo y me suspendo en el aire al mismo tiempo. El teatro musical requiere una entrega total. Mucha gente no imagina lo físico que puede llegar a ser.

¿Qué ha aprendido durante este proceso?

La obra me ha acercado al valor de la familia. En escena tengo una esposa y un hijo, y eso me hace reflexionar sobre el rol de protector y la importancia de cuidar a los tuyos. Hay escenas muy emotivas que me han hecho conectar con emociones muy reales.

Jane: Madre, líder y guardiana de la selva

La obra se reinventa y, con ella, también los personajes. Jane adopta un nuevo enfoque y esta vez se empodera. "Este personaje es un desafío enorme", comenta Cristina Alcívar, quien da vida a la protagonista femenina.

Cristina Alcívar interpretando a Jane, esposa de Tarzán y madre de Korak. //CORTESÍA

"No es la Jane que llega a conocer al amor de su vida, sino una mujer que ya ha formado una familia y administra la selva. Es la reina del lugar".

Las prácticas con telas y aros para simular las lianas de la jungla han sido un reto para la actriz. Así lo explica.

"Nunca antes había hecho acrobacia aérea. Ha sido agotador, pero al mismo tiempo muy divertido. Todo debe verse orgánico y natural, como si realmente estuviéramos en la selva".

Además del reto actoral, este papel le ha permitido conectar con su faceta personal como madre.

"Es la primera vez que interpreto a un personaje mamá, y eso me ha hecho reflexionar mucho. Es un proceso introspectivo que me ayuda a entender mi propia maternidad y mi lugar en el arte".

Cristina describe la obra como "un espectáculo que nadie ha visto antes en Guayaquil".

El mensaje principal es disfrutar de la vida desde lo natural, valorar lo simple, lo esencial, explica. "Eso es lo que me deja Jane: vivir en armonía con lo que nos rodea".

Una playlist para compartir

Como en todas las producciones de Royal Company, la música original juega un papel central. Compuesta por Christian Valencia, el álbum de Tarzán: el musical ya se encuentra disponible en Spotify.

"La canción El nuevo rey ha tenido una gran acogida. Incluso padres me cuentan que la cantan con sus hijos. Es muy pegajosa y tiene un mensaje de unión y fortaleza", señala Andrade, quien considera que la obra tiene el potencial de viralizarse también a través de su música.

Su playlist incluye 10 temas:

Este canto

Suelta ya

Esta selva es mía

Cortar, talar

La gran ciudad

Querernos bien

Hijos del suelo

El mejor lugar del mundo

Este canto 2

Yo no te he olvidado

Sinopsis

En lo profundo de la selva, Tarzán ha construido su vida junto a Jane y su pequeño hijo, Korak. Rodeados de amigos animales y grandes árboles verdes, parece que nada puede perturbar su paz… hasta la llegada de la empresaria Lancie.

Su presencia amenaza con desarmar la armonía de la selva: su malvado plan es talar la vegetación y apoderarse de todo. Korak, el joven e inesperado líder, deberá encarar a esta amenaza con la ayuda de sus amigos, mientras Tarzán y Jane dejan todo de lado para rescatar a Kala, la madre gorila del protagonista. ¿Lograrán salvar la selva o caerán ante los planes de Lancie?

Créditos

Fotos: Juan Pablo Castillo (IG: @juanpablocastillo.studio).

Maquillaje y peinado: LEXA by Chantal Fontaine (IG: @lexatec).

Producción: Alejandra Cereceda.

