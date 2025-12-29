Independiente del Valle: los retos tras ganar la LigaPro y cambiar de técnico

Independiente del Valle inicia nuevo ciclo tras ganar la LigaPro: cambio de DT, apuesta por cantera y el reto de Libertadores

Independiente del Valle buscará revalidar la corona de la LigaPro y ser protagonista en la Copa Libertadores.

Independiente del Valle cerró el 2025 en lo más alto del fútbol ecuatoriano. El título de la LigaPro no solo confirmó su dominio deportivo, sino que ratificó un modelo de gestión y formación que hoy es referencia en Ecuador y la región. Con la temporada 2026 en el horizonte, el club campeón entra en una etapa de retos clave, tanto dentro como fuera de la cancha.

Entre los principales desafíos aparecen sostener la excelencia deportiva, iniciar un nuevo ciclo en el banquillo y competir nuevamente en la Copa Libertadores, el gran objetivo internacional de los rayados.

Uno de los puntos centrales será la transición tras la salida del técnico español Javier Rabanal y la llegada del uruguayo Joaquín Papa como nuevo entrenador. Desde la dirigencia, el mensaje es claro: no se trata de un giro abrupto, sino de una evolución planificada dentro de un proyecto consolidado.

“Independiente del Valle es una organización grande. Identificamos los aspectos más importantes para mejorar y todas las áreas traerán propuestas para fortalecer el proyecto”, explicó Franklin Tello, presidente del club.

La elección de Papa responde a una filosofía institucional: mantener la apuesta por el talento joven y la identidad futbolística que caracteriza a Independiente del Valle. De cara a 2026, el club busca resistir la tentación del mercado y priorizar su modelo económico.

“Podemos tener la tentación de salir al mercado y comprar para ser campeones, pero es el peor error que podríamos cometer”, manifestó Tello, al reafirmar la importancia de respetar el presupuesto.

El uruguayo Joaquín Papa tomará las riendas del banquillo negriazul. CORTESÍA

Este enfoque financiero está directamente ligado al desarrollo de talento propio, uno de los pilares del proyecto deportivo. “Cada temporada debutan chicos de las formativas. Todos los ingresos se reinvierten para seguir extendiendo el proyecto”, añadió el directivo, destacando que el crecimiento del club depende de toda su estructura y no solo del primer equipo.

Planificación deportiva para LigaPro y Copa Libertadores

Michael Hoyos es una de las bajas que tendrá Independiente del Valle ARCHIVO

En el ámbito deportivo, la dirigencia ya trabaja en la conformación del plantel que afrontará la LigaPro, la Copa Ecuador y la Copa Libertadores. “La dirección deportiva y la secretaría técnica están en trabajo constante”, señaló Luis Fernando Saritama, gerente deportivo del club, quien recordó que cada temporada se analizan salidas y posibles refuerzos.

Entre las bajas confirmadas están el lateral chileno Matías Fernández y el delantero Michael Hoyos. En cuanto a incorporaciones, el primer refuerzo es el atacante Djorkaeff Reasco, tras una destacada campaña con El Nacional.

Djorkaeff Reasco es la primera incorporación de Independiente del Valle. ARCHIVO

La planificación mantiene una marca registrada del club: la sucesión interna. “Primero miramos hacia abajo, como siempre ha caracterizado a Independiente”, explicó Saritama.

El seguimiento a los futbolistas de las divisiones formativas, especialmente de la sub-19, será clave en la pretemporada. “Hay muchos jóvenes que seguramente iniciarán la pretemporada con nosotros”, concluyó.

