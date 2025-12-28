¿Quién ganó la 'batalla de los sexos' entre Kyrgios y Sabalenka?

El australiano Nick Kyrgios se enfrentó a la bielorrusa Aryna Sabalenka en un juego de tenis organizado en Dubai

Aryna Sabalenka (i) y Nick Kyrgios (d) se enfrentaron en Dubai en la 'batalla de los sexos'.

Por un doble 6-3, en una hora y diecisiete minutos, el australiano Nick Kyrgios se apuntó la exhibición catalogada como ‘batalla de los sexos’ ante la número uno del tenis femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

El duelo no pasó de ser un mero partido festivo, amistoso, plagado de buen humor, de buenos momentos y de algunas acciones brillantes, tanto del jugador oceánico, que lleva tiempo sin competir, como de la bielorrusa, la dominadora del tenis femenino.

Irrelevante el marcador e irrelevante el reclamo. La ‘batalla de los sexos’, que ya vivió capítulos anteriores a lo largo de la historia, no fue tal. No hubo ni cuestión ni debate.

La presunta capacidad de que en el tenis el hombre y la mujer puedan competir a niveles similares se quedó al margen de la discusión en cuanto la organización estableció normas especiales para este cara a cara. Beneficiosas para Sabalenka, para establecer cierto equilibrio y que hubiera competición.

La pista donde jugó la ganadora de 21 títulos, entre ellos cuatro del Grand Slam, era más pequeña que en la que se movía Kyrgios, que lleva tiempo al margen de la competición y cuya mejor clasificación fue el lugar 13 que alcanzó en el ranking ATP en 2024.

El oceánico está actualmente en el puesto 671 de la clasificación mundial tras una temporada 2025 en la que solo ha jugado cinco partidos, con una sola victoria y cuatro derrotas.

No hubo pulso entre Kyrgios y Sabalenka, en un duelo sin ritmo, sin intensidad, con dos jugadores, especialmente el australiano, pausado, sin aceleración. Le bastó con cierto tino en el servicio para plasmar su superioridad. Y eso que cada tenista contaba con tan solo un intento.

Las reacciones de Sabalenka y Kyrgios

Sabalenka y Kyrgios se mostraron felices tras ser parte del encuentro. Amr Alfiky / EFE

“Me he sentido genial. Creo que mantuve el tipo. Tuvo dificultades en algunos momentos y le vi tenso. El partido fue de gran nivel con golpes buenos. Disfruté del espectáculo. Creo que la próxima vez que juegue contra él ya sabré la táctica”, explicó Sabalenka en la pista. “Me encantaría una revancha. Es un desafío para mí misma. Me gustaría volver a jugar”, reconoció.

Por su parte, Kyrgios señaló que “fue un partido difícil. Es una competidora increíble y una gran campeona. Ha ganado varios Gran Slam. Era una gran oportunidad. Tuve que concentrarme porque pegaba golpes increíbles. Me encantaría volver a jugar con ella y demostrarle lo que me queda. Fue una batalla reñida”.

