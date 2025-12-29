Guillermo Lasso niega pacto con el correísmo tras declaraciones de Jhajaira Urresta

Lasso rechazó versiones sobre un supuesto pacto con el correísmo. Las declaraciones surgieron tras un cruce con Urresta en X

Un nuevo cruce político se encendió en redes sociales luego de que el expresidente Guillermo Lasso negara de forma tajante cualquier tipo de pacto con el correísmo, tras señalamientos públicos de la asambleísta Jhajaira Urresta. La discusión se dio en la red social X y rápidamente escaló al debate político nacional.

Lasso reaccionó a una publicación de Urresta con un mensaje directo y confrontacional. “Deje de inventar pactos. Usted (correísta vendida) es la que está propagando una mentira a pedido de su mentor (otro correísta solapado)”, escribió el exmandatario, rechazando las acusaciones que lo vinculaban con una supuesta alianza política.

Deje de inventar pactos.



Ud. (correísta vendida) es la que está propagando una mentira a pedido de su mentor (otro correísta solapado).



Yo nunca pacté con su “ex” partido; por eso preferí mandar a toda la Asamblea a su casa, incluyéndola a usted. Yo no negocio mis principios.… https://t.co/yEqaSQLYmU — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) December 29, 2025

¿Qué dijo Jhajaira Urresta y por qué estalló la polémica?

La legisladora Jhajaira Urresta, quien salió de las filas de la Revolución Ciudadana y actualmente integra la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), publicó este lunes 29 de diciembre de 2025 un mensaje en el que sugirió la existencia de acuerdos entre actores históricamente enfrentados.

En su publicación, Urresta mencionó a Lasso, al correísmo, al Partido Social Cristiano (PSC) y a María Paula Romo, exministra de Gobierno y dirigente del movimiento Construye, señalando que existiría una coincidencia política en torno a la conformación del Consejo de la Judicatura.

El cruce entre Guillermo Lasso y Jhajaira Urresta se dio a través de la red social X. Instagram: @jhajaira.urresta.guzman

“Cuando el poder está en juego, las diferencias parecen desvanecerse. #UnidosMásQueNunca: correísmo, Lasso, PSC y Romo. Ministros salvados en juicios políticos. Alianzas que superan viejas disputas (...). Y hoy, todos se unen con el respaldo correísta para Alexandra Villacís, cercana a Lasso, en el camino hacia el @CJudicaturaEc. ¿Casualidad, pacto… o demasiada coincidencia?”, escribió la asambleísta.

El rol de Alexandra Villacís y el Consejo de la Judicatura

Las declaraciones de Urresta se produjeron en un contexto institucional sensible. Alexandra Villacís, alterna de Mario Godoy en el Consejo de la Judicatura, asumió temporalmente funciones como principal durante tres días, luego de que Godoy solicitara licencia.

El pedido de licencia respondió a la comparecencia de Godoy ante el pleno de la Asamblea Nacional, donde debía explicar denuncias relacionadas con supuestas presiones y amenazas a jueces por parte de funcionarios judiciales cercanos a su entorno.

La respuesta de Lasso: ruptura total con el correísmo

Tras el señalamiento, Guillermo Lasso insistió en que nunca estableció acuerdos con la Revolución Ciudadana y recordó decisiones adoptadas durante su mandato como prueba de esa distancia política.

“Yo nunca pacté con su ‘ex’ partido; por eso preferí mandar a toda la Asamblea a su casa, incluyéndola a usted. Yo no negocio mis principios. La historia nunca miente, aunque a algunos no les guste”, agregó el exmandatario.

