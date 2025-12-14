Héctor Alterio: El adiós a una figura inmortal del cine y teatro argentino

El actor fue parte de las cintas La historia oficial y El hijo de la novia

Con la muerte de Héctor Alterio, a los 96 años, se despide una de las figuras más reconocidas de la actuación argentina, dueño de una extensa y prestigiosa carrera que abarcó el teatro, el cine y la televisión. A lo largo de su trayectoria participó en más de 150 películas.

Tras su fallecimiento, colegas del mundo del espectáculo, tanto de Argentina como de España, así como amigos y personalidades de la cultura y la política, expresaron su reconocimiento y despedida a través de las redes sociales.

Reacciones

Uno de los mensajes que mayor repercusión tuvo fue el del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien escribió: “Lamento profundamente el fallecimiento de Héctor Alterio, actor inmenso y querido, que dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión. Su talento y su humanidad seguirán vivos en cada uno de sus trabajos. Todo mi cariño a su familia y amigos”.

Con Ricardo Darín compartió uno de los trabajos más recordados de su carrera. Ambos protagonizaron la aclamada película argentina El hijo de la novia (2001), dirigida por Juan José Campanella, junto a Norma Aleandro, donde interpretaron una entrañable relación de padre e hijo. A través de sus redes sociales, Darín evocó aquel recuerdo compartido y acompañó la publicación con un emoji de corazón roto, un gesto sencillo pero cargado de emoción.

Fito Páez también despidió al actor con un mensaje sentido: “¡Chau, Héctor! Gracias por darnos tanto, tan hermoso, a todos los que tuvimos la suerte de conocerte y ser tus espectadores”.

Una impresionante trayectoria

Hijo de un matrimonio de inmigrantes italianos instalados en el barrio porteño de Chacarita, Héctor Benjamín Alterio nació el 21 de septiembre de 1929. Siempre recordó que su vocación actoral surgió desde muy pequeño, ya fuera en el colegio o cuando se disfrazaba para participar en las fiestas de carnaval.

Sin embargo, a los 12 años, tras la muerte de su padre —quien había montado una sastrería—, tuvo que salir a trabajar para ayudar a sostener a su familia.

A los 19 años, mientras estudiaba arte dramático y se desempeñaba en diversos oficios (cadete en la farmacia Forest, pintor de casas, vendedor puerta a puerta y visitador médico), concretó su debut profesional con Prohibido suicidarse en primavera, una recordada obra teatral de Alejandro Casona.

En 1966 alcanzó notoriedad con la película Todo sol es amargo, dirigida por Alfredo Mathé. Posteriormente integró parte fundamental de la filmografía más trascendental del cine argentino, con títulos como La tregua (1974), de Sergio Renán, junto a Luis Brandoni y Ana María Picchio, y Camila (1984), con Susú Pecoraro e Imanol Arias, dirigida por María Luisa Bemberg. Ambos filmes fueron nominados al premio Óscar en la categoría de Mejor Película Internacional.

Su vida en España

En 1985 protagonizó junto a Norma Aleandro La historia oficial, que se convirtió en la primera película argentina en ganar un Óscar otorgado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. En 2001, El hijo de la novia volvió a situarlo en el centro del reconocimiento internacional con una nueva nominación a los principales premios del cine.

Alterio pasó gran parte de su vida en España, donde se exilió en 1975 tras recibir amenazas de muerte por parte de la Triple A durante la dictadura militar argentina. Allí desarrolló una destacada carrera en películas como A un dios desconocido, El crimen de Cuenca y El nido, de Jaime de Armiñán, esta última nominada al Óscar en la categoría de película internacional en 1980. En 2004, la Academia de Cine de España lo distinguió con el Goya de Honor.

En 2023 fue homenajeado por el Ministerio de Cultura de la Nación en un acto que contó con la presencia de figuras como Ricardo Darín, Víctor Laplace, Georgina Barbarossa, Eduardo Blanco y Gerardo Romano. Ese mismo año se despidió de los escenarios argentinos con la obra A Buenos Aires, dirigida por su esposa, Ángela Bacaicoa.

