Carlos Luis Andrade será operado de la rodilla derecha

El presentador y coach tiene una lesión severa. Así lo determinaron los médicos tras los respectivos exámenes

Al presentador Carlos Luis Andrade le llueve sobre mojado. Hace poco afrontó el fallecimiento de su madre, Doris Espinosa, y ahora enfrenta otro golpe: deberá someterse de urgencia a una cirugía en la rodilla derecha debido a una lesión severa.

Casi no puede caminar. Luego de una resonancia magnética, los médicos confirmaron el daño y le recomendaron ingresar al quirófano cuanto antes para evitar complicaciones mayores. Su intervención podría llevarse a cabo en cualquier momento y deberá guardar reposo absoluto durante un mes.

Cambio de planes

La noticia lo tomó por sorpresa y le cambió los planes que tenía para Navidad y fin de año. Dice que solo Dios sabe por qué ocurren ciertas situaciones, mientras intenta mantener la calma en medio de este difícil momento.

Su tercer libro

En 2025, Carlos Luis presentó el libro B-E-E, una fábula divertida, profunda y transformadora. “Una aventura que recoge lo mejor del estoicismo, para que lo vivas, lo integres y transites tus desafíos con más fuerza, claridad y paz”, dijo sobre la publicación.

No es la primera vez que el coach presenta un libro. Tiene dos más Memorias de un gordo y Píldoras de luz.

