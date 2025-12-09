Los amigos de Thiago Arroyo dicen que era una persona sensible y cortés

EXPRESIONES conversó con gente del medio que compartió con él en BLN y Calle 7

El fallecimiento de Thiago Arroyo, nombre artístico de Ricardo Josué Arroyo Romero, ha generado una profunda conmoción entre sus familiares, amigos y quienes lo siguieron tanto en el entretenimiento como en el deporte. Su muerte, con tan solo 33 años, deja muchas preguntas sin respuestas.

El exconcursante de Calle 7 y BLN fue hallado sin vida la madrugada del domingo 7 de diciembre en Chone, provincia de Manabí, lugar donde había construido una nueva etapa de su vida alejado de la televisión.

Se involucró por completo en el deporte y en sus propios proyectos. Se formó como entrenador personal y destacó en artes marciales, disciplina por la que participó en competiciones locales e internacionales.

Uno de sus sueños fue Wolfit, su gimnasio ubicado en la ciudadela Los Choferes, en Chone. Allí no solo entrenaba, sino que también guiaba a otros. Fue precisamente en ese lugar donde familiares y amigos se reunieron para despedirlo.

Con la exconcursante de Calle 7, Evelyn Naula, tuvo una hija; una relación que, con el tiempo, atravesó situaciones complejas. Posteriormente, junto a Radmila Silva, procreó dos hijos.

La organización Rey del Ecuador compartió que se estaba preparando con entusiasmo para participar en su certamen el próximo año.

Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido información oficial sobre las circunstancias de su muerte. En medio de la tristeza y la incertidumbre, algunas versiones mencionan la posibilidad de un suicidio. Gente del medio opina

"Era una persona sensible"

El ex chico reality Roger Guillén, quien al igual que Thiago lleva tiempo alejado de la televisión y reside ahora en Manabí, recuerda a su amigo con profundo cariño. “Cuando llegó a BLN, venía de Calle 7, un programa en el que tenía que mostrarse un poco rudo, pero en realidad era una persona sensible y muy cortés. Nosotros conectamos enseguida. Éramos parecidos, siempre dispuestos a bromear, a molestar. Le perdí la pista cuando cerró sus redes sociales. He hablado con otros amigos y todos pensábamos que seguía en Estados Unidos, donde vivió una temporada”.

Roger añade que “la farándula no es para todos, porque prácticamente no existe la privacidad. Uno se cansa, y eso me pasó también. La gente cree tener derecho a opinar y meterse en tu vida. Thiago era un hombre alto y fuerte, pero dócil y tranquilo. Cuando lo conocí pude ver quién era en realidad. Recuerdo que una vez me llamó para hablar porque se sentía mal. Yo también estaba pasando por un momento difícil… y me queda la calma de saber que pude escucharlo. Ahora comprendo lo valioso que es escuchar. En aquel entonces, nos ayudamos mutuamente”.

"Se lo veía alegre, pero nadie sabe lo que sucede"

El presentador Emilio Pinargote, quien fue parte de Calle 7, lamenta lo ocurrido y todavía no lo puede creer. “En fechas como diciembre son muy comunes los casos de depresión. Vivimos en un mundo muy acelerado y las oportunidades son pocas. La gente no está preparada física ni mentalmente para enfrentar la presión que ejerce el mundo.

La depresión está jugando un rol importante en la sociedad. Cuando lo veíamos en el pasillo, imaginábamos que era un chico alegre, pero no se sabía qué había detrás de esa sonrisa, cuáles eran sus preocupaciones. Cuando no existe un espacio en el que puedas sentirte apoyado, porque la depresión no siempre se expresa en voz alta, la gente se encierra en su mundo y no ve salidas. Ahí es cuando ocurren estos casos. Se lo veía alegre, pero nadie sabe lo que sucede cuando las luces se apagan”.

"Siempre tendré los mejores recuerdos"

El expresentador de BLN Carlos José Matamoros recordó a su excompañero con nostalgia y sorpresa. “Trabajé con él cuando fue competidor. Siempre fue amable, respetuoso, un buen competidor y deportista; le gustaban las artes marciales mixtas. Era un buen chico. Más allá de todo, era padre, y qué difícil debe ser dejar a tus hijos. Espero que Dios le dé descanso a su alma y resignación a su familia. Siempre tendré los mejores recuerdos”, expresó.

"Una forma de aliviar un dolor intenso"

Según el psicólogo Gino Escobar, “el suicidio suele implicar un proceso de planificación, una intensa montaña rusa emocional. Muchas personas lo perciben como una forma de aliviar un dolor interno que no logran mitigar con distracciones como el trabajo u otras actividades. Al intentar erradicar sensaciones incómodas algunos llegan a considerar terminar con su vida”.

Y continúa: “Las personas que atraviesan este fenómeno pueden pasar años evitando enfrentarse a lo que les causa sufrimiento. El suicidio es prevenible, porque en realidad no desean acabar con su existencia, sino con aquello que les agobia. El malestar suele ser consecuencia de situaciones acumuladas. Quien toma este tipo de decisiones suele creer que es la vía más rápida para poner fin a una agonía emocional. En ocasiones, la autodestrucción aparece como una respuesta ante la dificultad de aceptar las consecuencias de sus propias decisiones. Algunas personas incluso interpretan su muerte como una forma de expiar culpas”.

