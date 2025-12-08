“Mi único y verdadero amor”: Radmila Silva lamenta la muerte de Thiago Arroyo

Thiago Arroyo fue hallado sin vida en su domicilio, ubicado en la ciudadela Los Choferes, en el cantón Chone

El fallecimiento de Ricardo Josué Arroyo, de 33 años, conocido públicamente como Thiago Arroyo, ha generado conmoción en Chone y en el círculo cercano que acompañó su vida personal y pública. Sin embargo, fueron las palabras de Radmila Silva, su pareja y madre de uno de sus hijos, las que marcaron el tono de despedida tras conocerse la noticia.

Las palabras de Radmila Silva

A través de sus redes sociales, Silva compartió un mensaje cargado de dolor y afecto, con el que expresó el impacto de la pérdida. “Mi amor… mi único y verdadero amor, amor de mi vida, estás plasmado en mi alma por siempre. Te amaremos hasta la eternidad”, escribió, en lo que se convirtió en una despedida pública al padre de su hijo.

Thiago Arroyo fue hallado sin vida en su domicilio, ubicado en la ciudadela Los Choferes, en el cantón Chone, provincia de Manabí. De acuerdo con información policial, fue una tía quien alertó a las autoridades alrededor de la 01:00 de la madrugada, tras notar una luz encendida en el área del gimnasio que funcionaba dentro de la vivienda. Personal de la Policía Nacional acudió al lugar, realizó el levantamiento del cuerpo e inició la investigación correspondiente.

RELACIONADAS Sebastián Yatra regresa a Ecuador con una gira íntima y emocional en 2026

Mon Laferte en Quito 2026: fecha, preventa y detalles del Femme Fatale Tour Leer más

¿Qué le pasó a Thiago Arroyo?

Si bien las causas oficiales se encuentran en proceso de esclarecimiento, datos extraoficiales señalan que Arroyo habría estado atravesando un cuadro de depresión, situación que presuntamente lo habría llevado a tomar la decisión de quitarse la vida.

Arroyo alcanzó notoriedad como competidor del programa Calle 7 y se mantuvo en la atención pública por distintos episodios personales. Vivió durante un periodo en Estados Unidos y posteriormente regresó a Chone, donde impulsó un negocio fitness en su ciudad natal. Además, mantuvo una relación con Evelyn Naula durante su etapa en el programa BLN, con quien tuvo una hija.

En medio de las reacciones y mensajes de condolencia, la despedida de Radmila Silva ha resonado entre amigos y seguidores, quienes han expresado su solidaridad en este momento de duelo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!