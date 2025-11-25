Expreso
Sebastián Yatra, cantante colombiano
Sebastián Yatra tiene programada una visita a sus fans ecuatorianos durante el primer semestre de 2026.IG: @sebastianyatra

Sebastián Yatra regresa a Ecuador con una gira íntima y emocional en 2026

El colombiano se reencuentra con su público en Quito y Guayaquil con Entre tanta gente Tour

Sebastián Yatra vuelve a Latinoamérica con un propósito claro: reconectar. Después de cuatro años sin girar por la región, el artista colombiano traerá a Ecuador su Entre tanta gente Tour, una puesta en escena que apuesta por la emotividad y la intimidad con su público. 

La cita está programada para el 30 de abril de 2026 en el Coliseo Rumiñahui (Quito) y el 2 de mayo en el Coliseo Voltaire Paladines Polo (Guayaquil).

La propuesta llega tras un exitoso recorrido por España durante 2025, donde reunió más de 100.000 personas en 16 ciudades y cerró con un show multitudinario en el Movistar Arena de Madrid

Una experiencia que promete cercanía

Droz cumple 25 años: "Nunca fuimos un error"

En esta etapa, Yatra quiere hacer lo que más le mueve: escuchar y sentir de cerca a sus seguidores. Canciones improvisadas, invitados espontáneos al escenario y momentos acústicos inesperados marcarán este retorno a los escenarios del continente.

El tour coincide con una nueva etapa creativa para el cantautor, marcada por lanzamientos como La Fkn Vibra, en colaboración con el mexicano Xavi, en los que explora una sonoridad fresca y libre, pensada para noches de energía intensa entre amigos.

Los boletos estarán disponibles desde el 1 de diciembre de 2025 a las 10h00, en los canales de Ticketshow. Las localidades en ambos shows incluyen desde entradas VIP hasta experiencias exclusivas como los sectores Output Box y Yatra Box, diseñados para los fans más cercanos al artista.

