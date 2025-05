Sebastián Yatra hace un cover de Silvio Rodríguez en su nuevo disco: Así suena

Sebastián Yatra presentó Milagro, su cuarto álbum de estudio, con el que afirma mostrarse de forma directa y personal. “El que lo escuche me va a conocer mejor. Yo no me limito. En las canciones está mi vida”, dijo en una reciente entrevista.

Sebastián Yatra canta un cover de Silvio Rodríguez junto a su papá

El disco reúne 17 temas guiados por la guitarra y arreglos simples. En ellos explora recuerdos, emociones y vínculos familiares. Uno de los momentos más significativos del álbum es Óleo de mujer con sombrero, una versión del clásico de Silvio Rodríguez interpretada junto a su padre. “Mi papá es un corazón con patas. Por sus hijos hace cualquier cosa”, señaló el artista.

El cantante indicó que esta colaboración también representa el cierre simbólico del álbum: “Para mí, todo arranca y termina en la familia”. Mencionó también que la música que escuchaba su padre, como los clásicos de la nueva trova cubana, forma parte de su identidad artística.

Otro tema destacado es El final que soñábamos, producido junto a su primo Esteban Obando en Medellín. También incluye colaboraciones con Manuel Turizo, Beele, Bad Gyal, Humbe, Robi y otros.

Yatra se prepara para una gira por España bajo el nombre Entre tanta gente Summer Tour, que servirá como antesala de su recorrido mundial. “Es el mejor show que he armado en toda mi vida”, afirmó.

El consejo que guía la carrera de Sebastián Yatra

También recordó una conversación que tuvo con su padre al inicio de su carrera, cuando dudaba si lanzar una balada pop en una industria dominada por el reguetón. “¿Preferís que te escuchen diez personas siendo tú o un millón siendo alguien más?”, le preguntó su padre. Yatra aseguró que ese consejo sigue guiando sus decisiones artísticas.

