Sebastián Yatra en Broadway: “Todo el mundo en Chicago está orgulloso de él”

Sebastián Yatra, conocido por éxitos como Tacones Rojos y Robarte un Beso, ha dado un nuevo paso en su carrera al debutar en Broadway en el musical Chicago, donde interpreta al carismático y astuto abogado Billy Flynn. La estrella colombiana sorprendió con una sólida actuación vocal y una presencia escénica cautivadora, demostrando su versatilidad más allá del ámbito del pop latino.

Laura Pausini y Rauw Alejandro renuevan Se fue Leer más

RELACIONADAS Sebastián Yatra apuesta por Bad Gyal para su regreso al urbano

El artista inició esta travesía el pasado 25 de noviembre, haciendo su debut en Broadway en la obra Chicago. Su actuación ha sido bien recibida tanto por el público como por sus compañeros, destacando su capacidad para interpretar en inglés clásicos como Razzle Dazzle y We Both Reached for the Gun.

“Llegó súper disciplinado, con todo aprendido de memoria. Es muy responsable y, además, es un amor. Hemos creado una química muy bonita en escena”, afirmó Bianca Marroquín, quien interpreta a Roxie Hart junto a Yatra en el musical.

El personaje de Billy Flynn, conocido por su cinismo y encanto manipulador, ha recibido un aire fresco con la interpretación de Yatra. Es la primera vez que alguien tan joven interpreta este papel, ya que Jerry Orbach tenía casi 40 años en la producción original de 1975, mientras que Richard Gere tenía 52 al protagonizar la adaptación cinematográfica en 2002.

RELACIONADAS Sebastián Yatra entrega beca del Grammy Latino

Aunque no es la primera incursión de Yatra en la actuación, ya que en 2022 protagonizó la serie Once Upon a Time... Happily Never After, dirigida por Manolo Caro, esta es su primera experiencia en teatro.

La serie, una comedia musical, cuenta la historia de una pareja separada por la fuerza en un reino mágico, quienes deben reencontrarse en una reencarnación moderna para romper el hechizo que les impide estar juntos. Este nuevo reto marca un paso importante en la carrera del cantante, quien ha demostrado su versatilidad tanto en la música como en el escenario.

La historia de Chicago el musical

Taylor Swift y sus últimos conciertos: ¿Boletos a $ 10? La verdad detrás de la oferta Leer más

La historia de Chicago está basada en una obra de teatro escrita en 1926 por la reportera Maurine Dallas Watkins, inspirada en dos casos reales que cubrió sobre mujeres acusadas de asesinato en la década de 1920.

El musical debutó en Broadway el 3 de junio de 1975 en el 46th Street Theatre, con Gwen Verdon como Roxie Hart, Chita Rivera como Velma Kelly y Jerry Orbach como Billy Flynn. La dirección y coreografía estuvieron a cargo del legendario Bob Fosse, cuyo estilo sensual y angular se convirtió en una marca registrada del espectáculo.

En 2002, Chicago fue adaptado al cine, dirigido por Rob Marshall y protagonizado por Renée Zellweger (Roxie), Catherine Zeta-Jones (Velma) y Richard Gere (Billy). La película ganó el Oscar a Mejor Película, revitalizando el interés por el musical. La obra ha contado con numerosas estrellas invitadas, como Bebe Neuwirth, Usher, Brandy, Ashlee Simpson y ahora Sebastián Yatra, aportando un toque contemporáneo y multicultural al espectáculo.

No es la primera vez que artistas latinos participan en esta obra. La actriz colombiana Sofía Vergara interpretó a la matrona “Mamá” Morton en 2009, mientras que en 2016, el actor y cantante mexicano Jaime Camil dio vida a Billy Flynn.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!