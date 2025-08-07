¿Quién ganará el Balón de Oro 2025? Conoce a los candidatos y fecha de la gala

El Balón de Oro 2025 ya tiene nominados: revisa la lista completa, la fecha de la ceremonia y los posibles favoritos

El prestigioso Balón de Oro 2025 ha desvelado su lista de 30 nominados, y el trofeo al mejor jugador de la temporada está más abierto que nunca. A diferencia de otros años, no hay un nombre que sobresalga por encima del resto, lo que asegura una carrera emocionante hasta el final.

El ganador será anunciado el lunes 22 de septiembre de 2025 en la tradicional gala que se celebrará en el icónico Théâtre du Châtelet de París.

Un nuevo rey del fútbol por coronar

Tras la inesperada victoria de Rodri Hernández en 2024, la edición de este año presenta un abanico de aspirantes con argumentos de peso. El premio, que evalúa el rendimiento entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025.

Lamine Yamal es la estrella del FC Barcelona. EFE

Jugadores como Kylian Mbappé, la sensación española Lamine Yamal, el inglés Jude Bellingham y la estrella brasileña Vinícius Jr. han tenido actuaciones decisivas tanto en sus clubes como en sus selecciones, y se perfilan como los principales candidatos para levantar el preciado galardón.

Lista completa de los 30 nominados al Balón de Oro 2025:

Ousmane Dembélé (Francia / PSG)

Jude Bellingham (Inglaterra / Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (Italia / PSG)

Desiré Doué (Francia / PSG)

Denzel Dumfries (Países Bajos / Inter)

Serhou Guirassy (Guinea / Dortmund)

Erling Haaland (Noruega / Man. City)

Viktor Gyökeres (Suecia / Sporting)

Achraf Hakimi (Marruecos / PSG)

Harry Kane (Inglaterra / Bayern)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia / PSG)

Robert Lewandowski (Polonia / Barcelona)

Alexis Mac Allister (Argentina / Liverpool)

Lautaro Martínez (Argentina / Inter)

Scott McTominay (Escocia / Napoli)

Kylian Mbappé (Francia / Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal / PSG)

João Neves (Portugal / PSG)

Pedri (España / Barcelona)

Cole Palmer (Inglaterra / Chelsea)

Michael Olise (Francia / Bayern)

Declan Rice (Inglaterra / Arsenal)

Raphinha (Brasil / Barcelona)

Fabián Ruiz (España / PSG)

Virgil van Dijk (Países Bajos / Liverpool)

Vinícius Jr. (Brasil / Real Madrid)

Mohamed Salah (Egipto / Liverpool)

Vitinha (Portugal / PSG)

Florian Wirtz (Alemania / Leverkusen)

Lamine Yamal (España / Barcelona)

