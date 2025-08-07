Baños Ciudad de Fuego vs Deportivo Cuenca en Copa Ecuador 2025: Detalles y dónde ver

Este jueves 7 de agosto, Baños Ciudad de Fuego se enfrenta a Deportivo Cuenca por la Copa Ecuador 2025. Revisa dónde verlo

Este jueves 7 de agosto de 2025 se viene un partido atractivo en los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador 2025. Baños Ciudad de Fuego, el equipo sensación de la Segunda Categoría, se enfrenta al Deportivo Cuenca.

El escenario de este vibrante encuentro será el Estadio Coronel José Silva Romo, en Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua, a partir de las 19:00 (hora local).

Baños Ciudad de Fuego sueña con el batacazo

El equipo local llega a este crucial partido con la moral por las nubes. Invictos en el torneo provincial de Segunda Categoría y tras haber dejado en el camino a Huaquillas en la ronda previa, los de Baños son una verdadera máquina de dar sorpresas.

Baños Ciudad de Fuego eliminó a Huaquillas en la ronda pasada del torneo. Tomada de Baños Ciudad de Fuego

Su excelente momento deportivo y la motivación de jugar en casa, ante su gente, los convierten en un rival sumamente peligroso para cualquier equipo. Los Morlacos no pueden subestimar a un equipo que ha demostrado valentía y un juego aguerrido.

Deportivo Cuenca: Obligado a imponer su jerarquía

Deportivo Cuenca, por su parte, sabe que este partido es una prueba de fuego. El conjunto Morlaco es consciente de que no tendrá un partido fácil. Jugar en el difícil reducto de Baños y enfrentar a un equipo tan motivado requiere de máxima concentración.

Deportivo Cuenca busca avanzar en la Copa Ecuador 2025. Archivo

El premio: un cupo en octavos de final

El ganador de esta llave no solo obtendrá el pase a los octavos de final, sino que también se ganará el derecho de enfrentar a Aucas, el actual campeón de la Copa Ecuador, en un duelo que promete ser de alto voltaje.

¿Dónde ver el Baños Ciudad de Fuego vs Deportivo Cuenca?

No te pierdas este emocionante choque. El partido será transmitido en exclusiva por DirecTV y su plataforma de streaming DGO.

