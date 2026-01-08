Spotify niega financiar guerras tras acusaciones de Café Tacuba y Rubén Albarrán

Spotify negó financiar guerras tras las acusaciones de Albarrán y defendió su modelo de regalías e inversión en tecnología

Referencial.Spotify responde a las acusaciones de Café Tacuba y Rubén Albarrán, negando vínculos con el financiamiento de conflictos armados.

Rubén Albarrán, vocalista del grupo mexicano Café Tacuba, afirmó que la empresa de streaming Spotify financia acciones bélicas. Sin embargo, la plataforma digital rechazó las acusaciones este jueves 8 de enero de 2026.

La banda mexicana solicitó a Universal Music y Warner Music México que retiraran de Spotify el catálogo del grupo, como protesta por la presunta inversión de la compañía en guerras.

“Respetamos el legado artístico de Café Tacuba y el derecho de Rubén Albarrán a expresar sus opiniones, pero los hechos cuentan una historia distinta. Spotify no financia la guerra”, aclaró la empresa en un comunicado oficial.

El pronunciamiento de Albarrán en redes sociales

La respuesta de Spotify se produjo luego de que Albarrán publicara un videomensaje en sus redes sociales, en el que aseguró que la plataforma contraviene su visión artística y su ética, además de cuestionar el modelo de reparto de regalías y el uso de inteligencia artificial en la industria musical.

En su publicación, el vocalista de Café Tacuba, banda que cuenta con más de 7,3 millones de oyentes mensuales, invitó a sus seguidores a escuchar su música en otras plataformas o incluso a “boicotear” Spotify. También llamó a “crear un nuevo mundo, más justo y horizontal”, donde “la música siga teniendo valor y significado”.

El origen de la controversia: inversión en una empresa de defensa

La polémica surgió luego de que Daniel Ek, director ejecutivo de Spotify, anunciara en junio de 2025 una inversión de 700 millones de dólares a través de su firma personal Prima Materia en la empresa europea de defensa Helsing.

Se trata de una compañía especializada en software de inteligencia artificial integrado en aviones de combate. No obstante, Spotify precisó que Helsing es una empresa independiente y que ha suministrado tecnología de defensa a Ucrania, sin relación directa con las operaciones de la plataforma de streaming.

Críticas por publicidad y regalías musicales

Albarrán también señaló que una de las razones para solicitar el retiro del catálogo del grupo fue la supuesta publicidad de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) en Spotify.

“No queremos que nuestras regalías, el dinero que nos quitan, sean utilizadas para patrocinar guerras y acciones por demás reprobables”, afirmó el artista.

La postura de Spotify sobre ICE y la inteligencia artificial

Ante estas declaraciones, Spotify aseguró que actualmente no existen anuncios de ICE en su plataforma y aclaró que la publicidad mencionada formó parte de una campaña de reclutamiento del Gobierno de Estados Unidos, difundida en diversos medios y plataformas digitales.

Sobre el uso de inteligencia artificial, Albarrán sostuvo que esta tecnología perjudica a los músicos y vacía de sentido a la música. En respuesta, Spotify afirmó que su política de IA busca proteger a los artistas humanos frente a clonaciones y fraudes.

Spotify destaca su aporte económico a los artistas

La empresa señaló que le “enorgullece” que la música de Café Tacuba haya generado millones de dólares en la plataforma a lo largo de los años y aseguró que continúa pagando más dinero a más artistas que cualquier otro actor en la historia de la música.

“Pagamos de forma constante el 70 % de nuestros ingresos a los titulares de derechos. Respetamos profundamente el legado de Café Tacuba y seguimos comprometidos con ser el puente entre su música y los millones de fanes que los apoyan cada día”, concluyó Spotify.

Spotify destaca el impacto económico de Café Tacuba en su plataforma y reafirma su compromiso con los artistas. Instagram: @cafetacvba

