Regresa el Oktoberfest: Una fiesta que no podía faltar

La tradicional fiesta bávara arriba a Guayaquil. Dos culturas que se unen para celebrar con cerveza, comida y buena música

Los Bavarian Sounds llegan al Oktoberfest, una nueva banda que se presentará en el Hilton Colón Guayaquil.

El Oktoberfest no es solo cerveza, es música, diversión y cultura. Este año, la celebración en el Hilton Colón Guayaquil se renueva con una banda que nace del compromiso de mantener viva la tradición. El grupo Bavarian Sounds, liderado por Paul Hunglinger, se abrirá paso en la sala con una propuesta mejorada que no pierde la esencia de ediciones pasadas.

La fiesta arranca como manda la costumbre en Múnich: buena comida alemana acompañada de música folclórica en vivo.

“El primer set será completamente tradicional, con canciones que representan el corazón del Oktoberfest. Queremos que la gente sienta que realmente está en Baviera”, explica Paul en entrevista con EXPRESIONES.

Pero cuando avance la noche, el show cambiará de ritmo. Se abrirán paso horas de música contemporánea que mezclan lo clásico con ritmos actuales.

Habrá concursos, el popular baile de la silla y hasta una presentación de cencerros al ritmo de Tequilla. “No queremos un público que solo mire. Queremos que todos canten, bailen y participen, porque esa es la esencia de esta fiesta”, afirmaron los miembros de la banda.

Incluso el Chicken Dance se suma como parte del entretenimiento, pero la gran sorpresa llegará al final. Un cierre rockero con un solo de guitarra interpretando temas icónicos como Sweet Child O’ Mine de Guns N’ Roses. “Nuestra guitarrista viene del mundo del rock, y le da una fuerza distinta al espectáculo. Es un contraste que a la gente le encanta.”

Más allá de las canciones, la banda resalta el espíritu de la tradición. El Oktoberfest nació en 1810, cuando el rey Luis de Baviera y la princesa Teresa invitaron al pueblo a celebrar su boda con comida, bebida y música.

“Han pasado varios años, pero el espíritu sigue siendo el mismo: compartir, brindar y celebrar juntos. Nosotros lo que hacemos es traer ese espíritu alemán al corazón de Ecuador”, concluyó Paul. La intención es clara: mucha cerveza, buena vibra y festividad.

Una tradición que también se saborea

La gastronomía alemana se distingue por sus recetas ancestrales, combinaciones de especias y preparaciones de cerdo.

“La variedad de salchichas, con recetas que han pasado de generación en generación, hace que sean preparaciones únicas. Solo en el Oktoberfest del Hilton pueden encontrarse”, señala Miguel Ponce, director de alimentos y bebidas.

Este evento no solo se disfruta con música y cerveza, sino también con una propuesta culinaria que combina tradición y creatividad.

“Nuestra oferta gastronómica está inspirada en las festividades bávaras, a la par de las tendencias actuales”, comenta Miguel. “La intención es ofrecer un servicio personalizado, con preparaciones en vivo como salchichas, trinchado de carne y opciones dulces del buffet.”

El chef Miguel Ponce con el platillo Haxen (codillo de cerdo), plato tradicional alemnán. FRANCISCO FLORES

Aunque los ecuatorianos no están acostumbrados a estos sabores, la curiosidad y el gusto por probar lo nuevo hace que los invitados se arriesguen desde la mesa fría hasta los platos calientes como pato, codillos de cerdo y, por supuesto, las salchichas acompañadas de sauerkraut (repollo fermentado).

Y no basta con un libro de recetas: “Lo mejor es vivir la cultura gastronómica del país. Hemos tenido la suerte de conocer varios rincones de Alemania y llevar ese gusto en la memoria, replicando las recetas tradicionales con técnica y criterio.”

La fiesta que no termina

La celebración en el Hilton Colón incluirá un after party de tres horas, una iniciativa implementada desde el año pasado. Este se llevará a cabo de 22:00 a 01:00, tras el set musical de Bavarian Sounds, programado de 20:00 a 22:00.

El encuentro se realizará en el Salón Santa Fe del hotel, con horarios que varían dependiendo el día, y busca combinar entretenimiento, cultura y gastronomía en el mismo lugar.

La agenda del evento también contará con dos dúos invitados que animarán la pista: Skala, el fin de semana del 26 de septiembre, y Vinotinto, el 3 de octubre. El festival se extiende hasta el 5 de octubre.

