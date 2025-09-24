Gran Feria de Guayaquil 2025: agenda, artistas y todo lo que debes saber

Del 9 al 12 de octubre, Guayaquil vivirá su feria con conciertos, gastronomía y más

La Gran Feria de Guayaquil 2025 se celebrará del 9 al 12 de octubre en el Parque Samanes, con conciertos, feria gastronómica y espacios temáticos.

La Gran Feria de Guayaquil 2025 se desarrollará del 9 al 12 de octubre, como parte de las celebraciones por los 205 años de independencia de la ciudad. El evento, impulsado por la Prefectura del Guayas y respaldado por el Municipio, busca dinamizar el turismo, el emprendimiento y el entretenimiento local con una agenda diversa que incluye conciertos, ferias gastronómicas, caravanas culturales y formación digital.

La feria se desplegará en distintos puntos de la ciudad, con actividades pensadas para todas las edades. Se espera la participación de miles de ciudadanos y visitantes durante los cuatro días de programación.

Artistas confirmados y espectáculos destacados

Entre los artistas que se presentarán destacan Luis Fonsi, AU-D, Medardo y sus Players, Daniel Betancourth, Papá Changó, Tranzas, Juanita Burbano, Gerardo Mejía, La Vagancia, Marqués, entre otros. Los conciertos se realizarán en espacios como el Malecón 2000, el Parque Samanes y la concha acústica de la Catedral.

Además, el 18 de octubre se celebrará el espectáculo Reguetón Sinfónico en el Parque Samanes, y el 24 de octubre se desarrollará la Noche Sinfónica en la Catedral, junto con la inauguración de la segunda etapa de la zona rooftop.

Entradas, horarios y espacios temáticos

Horarios: 10h30 hasta las 00h00

Puntos de venta: Las entradas están disponibles en preventa online en Tickets.com.ec a $10, y en boleterías del Parque Samanes a $15

El valor incluye acceso a todos los shows artísticos, espacios temáticos, ferias gastronómicas y actividades culturales programadas durante los cuatro días.

Festival gastronómico y emprendimiento local

El 10 de octubre se celebrará un festival gastronómico en el Malecón e Illingworth, con la participación de 130 emprendedores que ofrecerán productos locales, platos típicos y propuestas innovadoras. Este espacio busca impulsar el comercio local y ofrecer una experiencia culinaria diversa para los asistentes.

La Gran Feria de Guayaquil 2025 será el epicentro de las celebraciones por los 205 años de independencia. Con artistas internacionales, espacios gastronómicos, actividades culturales y una logística pensada para toda la familia.

