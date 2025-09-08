Guayaquil promueve la integración ciudadana con el 'Peatonal Party' en Vía a la Costa

La Vía a la Costa se llenó de música, arte y comunidad con la iniciativa del Municipio de Guayaquil

Familias disfrutaron de actividades recreativas durante el 'Peatonal Party' en la Vía a la Costa.

El fin de semana, la Vía a la Costa vivió una jornada distinta. El paso peatonal del kilómetro 11.8 se transformó en un escenario de música, arte, emprendimiento y alegría colectiva con el 'Peatonal Party', una propuesta impulsada por el Municipio de Guayaquil para revitalizar el espacio público y fortalecer la convivencia ciudadana.

(Te invitamos a leer: Barrio Centenario: una fiesta ciudadana por los 105 años de su fundación)

Desde las primeras horas del día, decenas de familias, vecinos y emprendedores asistieron a esta cita para disfrutar de presentaciones artísticas, dinámicas recreativas y juegos.

Emprendimiento, arte y comunidad en un solo espacio

Emprendedores locales presentaron sus productos en un ambiente festivo que impulsó la economía barrial. MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

El evento no solo ofreció entretenimiento, sino también una vitrina para los emprendedores del sector, quienes compartieron sus productos y se sumaron a la reactivación económica local. La participación activa de la comunidad fue clave para convertir la jornada en una fiesta barrial. Al encuentro también acudieron las candidatas a Reina de Guayaquil y Juan Pueblo.

Juan Pueblo y las candidatas a Reina de Guayaquil compartieron con la comunidad en una jornada de integración ciudadana. MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

Guayaquil apuesta por una ciudad más humana y participativa

Según el Municipio de Guayaquil, esta es su apuesta para construir una ciudad más cercana, donde el espacio público se transforma en un lugar de de integración social. Estas actividades buscan fomentar el uso comunitario de zonas urbanas, promover el encuentro entre vecinos y generar dinámicas positivas en distintos sectores de la ciudad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!