La Gran Feria de Guayaquil 2025: fechas, artistas, entradas y actividades

La Gran Feria de Guayaquil está programada para el mes de octubre

La ciudad de Guayaquil se alista para recibir el evento más esperado del año: La Gran Feria de Guayaquil 2025, considerada la más grande del Pacífico Sur. Del 9 al 12 de octubre, el Parque Samanes albergará música, cultura, innovación, gastronomía y entretenimiento familiar, con una proyección de más de 400 mil asistentes.

Artistas confirmados

La cartelera artística de la Gran Feria de Guayaquil promete emociones intensas. Entre los nombres confirmados están Grupo Niche y Jerry Rivera, quienes encenderán el escenario principal con sus éxitos internacionales. Además, se rendirá un homenaje especial al legendario Alci Acosta, en lo que será su última presentación en Ecuador.

Los conciertos están incluidos en el valor de la entrada y se realizarán cada noche en la concha acústica del Parque Samanes, rodeada por un sistema de sonido de última generación y pantallas gigantes para garantizar una experiencia inmersiva. La programación también contempla presentaciones de artistas nacionales, agrupaciones folclóricas, DJs y espectáculos familiares.

Espacios temáticos, emprendimiento y gastronomía

La feria ocupará más de 18 hectáreas del Parque Samanes, con 12 pabellones temáticos distribuidos en torno a la concha acústica. Entre ellos destacan:

Descubre Ecuador: con más de 50 emprendedores que exhibirán productos locales, artesanías, tecnología y servicios innovadores.

Moda y Belleza: pasarela permanente con diseñadores ecuatorianos, estilistas y marcas emergentes.

Zona Gamer y Tecnología: torneos de videojuegos, realidad virtual, robótica y startups.

Pabellón Medieval y Anime: espectáculos temáticos, cosplay, cómics y cultura geek.

Zona Mascotas: actividades para animales de compañía, adopciones y servicios veterinarios.

La oferta gastronómica será otro de los grandes atractivos, con dos patios de comida que reunirán huecas tradicionales, marcas reconocidas y otras propuestas. La tradicional carpa cervecera volverá con música en vivo, catas y espacios de encuentro para adultos.

Seguridad, logística y precio de las entradas

El despliegue logístico será de primer nivel. Se instalarán más de 50 cámaras de monitoreo con cobertura de 250 metros, lectura de placas en los accesos y verificación biométrica para garantizar la seguridad de los asistentes. Más de 300 guardias privados, junto con efectivos de la Policía Nacional, Segura EP y ATM, estarán distribuidos en todo el recinto.

El Parque Samanes será la cede de la Gran Feria de Guayaquil. MIGUEL CANALES

El ingreso al Parque Samanes podrá realizarse por las avenidas Paseo del Parque, Francisco de Orellana e Isidro Ayora. El horario de apertura será de 10:30 a 00:00 durante los cuatro días del evento.

Las entradas están disponibles en preventa online a través de Tickets.com.ec por $10, y en boleterías del parque a $15. Ambos precios incluyen acceso a todos los espectáculos y pabellones temáticos.

La Gran Feria de Guayaquil no solo busca entretener, sino también activar la cadena turística y económica de la ciudad. Según Tahiz Panus, directora de Turismo del Municipio, se espera triplicar el gasto turístico en comparación con el último feriado, gracias a la magnitud del evento.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ