¿Ya no viene Romeo Santos? Municipio corrige cartelera de la Gran Feria de Guayaquil

El cabildo admitió un error en su anuncio inicial. Estos son los artistas que sí están confirmados del 9 al 12 de octubre

La presencia del 'Rey de la Bachata' hasta el momento está cancelada.

El Municipio de Guayaquil corrigió la lista de artistas para la Gran Feria, aclarando que Romeo Santos no está confirmado. La inclusión del cantante en el boletín inicial fue un "error involuntario". Los artistas internacionales confirmados por el momento son el Grupo Niche y Alci Acosta.

El Municipio de Guayaquil rectificó la información sobre los artistas internacionales que se presentarán en la Gran Feria de Guayaquil 2025. Esto, después de que EXPRESO publicara la información basándose en un boletín oficial que incluía al cantante Romeo Santos como uno de los invitados estelares.

No viene Romeo, pero sí el Grupo Niche

La alcaldía ha calificado el hecho como un "pequeño error involuntario", confirmando una cartelera diferente al anunciado inicialmente.

En una comunicación enviada a este Diario, el cabildo se excusó por la confusión generada. "Sí, de parte nuestra hubo un pequeño error involuntario con los artistas internacionales confirmados", señaló la entidad.

La rectificación busca aclarar el panorama para los ciudadanos que esperan con ansias los eventos programados. El Municipio indicó que la información oficial se comunicará a medida que se sumen más talentos a la programación.

Pese a la sentida ausencia del 'Rey de la Bachata', el cabildo confirmó la participación de dos grandes nombres de la música latina. Por el momento, la lista oficial de artistas internacionales incluye al Grupo Niche y a Alci Acosta; este último será homenajeado al ser su última presentación en Guayaquil.

Las entradas están disponibles en preventa online en Tickets.com.ec a $10 y en boleterías

del Parque Samanes a $15, con acceso a todos los shows artísticos y espacios temáticos.

El horario de ingreso a la feria será de del 9 al 12 de octubre, de 10h30 a 00h00.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales para futuras actualizaciones sobre el cartel de la Gran Feria de Guayaquil, que estima recibir a unas 400.000 personas durante las jornadas.

