¿Cómo ir a Yummy Shop 2025? Fechas, entradas y todo lo que debes saber de la feria

El encuentro gastronómico de gran acogida en Guayaquil y Samborondón se alista para el 6 y 7 de septiembre

La feria Yummy Shop, que desde 2017 ha sido la cuna de más de 1.000 emprendimientos gastronómicos en Guayaquil, prepara su decimosexta edición con una oportunidad sin precedentes para sus expositores. El evento se realizará el 6 y 7 de septiembre de 2025 en Almax Center, en la vía a Samborondón, con 98 marcas confirmadas —el 90% de ellas nuevos negocios— y una expectativa de más de 25.000 visitantes.

¿Cómo asistir a Yummy Shop 2025?

Fecha: 6 y 7 de septiembre de 2025.

Lugar: Almax Center, km 14.5 vía a Samborondón.

Horarios: Sábado de 12:00 a 23:00 y domingo de 12:00 a 22:00.

Entradas: $3 (mayores de 12 años). A la venta en Meet2Go hasta el 30 de agosto.

Mascotas: El evento es pet-friendly y cuenta con parqueo de tarifa fija.

Premios de este año

Visitantes disfrutan el Yummy. CORTESÍA

Lo más llamativo este año es una alianza estratégica con Minutocorp S.A., a través de su marca Almax, que permitirá a dos de los expositores acceder a locales comerciales por hasta dos años sin costo de arriendo y con condiciones preferenciales.

Según registros de los organizadores del evento, el 85% de los expositores ha logrado mantener o incrementar el alcance de su negocio tras su participación en la feria.

El evento se ha consolidado no solo como una vitrina, sino como un punto de impulso donde los proyectos se convierten en negocios que generan empleo y conquistan paladares.

En su edición de 2024, la feria generó un movimiento económico estimado entre $320.000 y $350.000 en solo dos días.

Además de su impacto económico, el evento se ha convertido en una cita obligada para las familias, ofreciendo música en vivo, actividades para niños y un ambiente pet-friendly.

Cada edición genera más de 550 puestos de trabajo directos, consolidando su rol como un espacio que celebra el talento y la innovación local.

La feria tendrá emprendimientos y shows en vivo. CORTESÍA