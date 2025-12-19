Guayaquil impulsa un modelo de salud más accesible y cercano

La Red Municipal supera 2,2 millones de atenciones y amplía su infraestructura y servicios especializados

La Red Municipal de Salud de Guayaquil amplió su cobertura y servicios, fortaleciendo la atención médica gratuita en distintos sectores de la ciudad.

La Red Municipal de Salud de Guayaquil registra un crecimiento histórico en cobertura, capacidad de respuesta y servicios especializados. Bajo la administración del alcalde Aquiles Alvarez, la ciudad alcanzó 2’200.000 atenciones médicas, beneficiando a cerca de 1’400.000 pacientes, una cifra que refleja el compromiso con un sistema más cercano e inclusivo.

Durante los primeros once meses de 2025, la demanda de servicios creció de manera significativa. El promedio mensual pasó de 63.181 atenciones en 2024 a 79.598 en 2025, lo que representa un incremento del 25%, evidenciando la confianza ciudadana en la red municipal.

Crecimiento sostenido en la demanda de atención médica

La ampliación de la infraestructura ha sido fundamental para atender a más personas. En los últimos cuatro meses, la red pasó de 50 a 55 establecimientos operativos. Entre las nuevas unidades destacan la Unidad Médica Puná, que registra 5.600 atenciones; el Dispensario Odontológico Municipal Barrio Cuba; y el Consultorio de Salud Mental Viernes Santo, ubicado en el Polifuncional del sector.

Dónde vivir la Navidad en Guayaquil: agenda de conciertos y shows gratuitos Leer más

A estas unidades se suman recursos estratégicos para emergencias: la lancha ambulancia municipal, que realizó 19 traslados desde Puná entre enero y octubre, y la ambulancia terrestre, con 337 desplazamientos y atenciones durante eventos masivos.

Atención especializada para poblaciones prioritarias

En línea con la atención prioritaria, la Isla Trinitaria cuenta ahora con un servicio de odontología especializada para personas con discapacidad, un grupo que enfrenta barreras históricas en el sistema privado. Solo en su primer mes se registraron decenas de atenciones gratuitas con profesionales capacitados.

Estos avances consolidan el compromiso del Municipio de Guayaquil por un modelo de salud más accesible, humano y orientado al bienestar de toda la población.

Para acceder a todo el contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE!