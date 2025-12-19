Dónde vivir la Navidad en Guayaquil: agenda de conciertos y shows gratuitos

Diversas actividades se realizarán en el Puerto Principal entre el viernes 19 y domingo 21 de diciembre

Guayaquil vive un intenso calendario de actividades gratuitas para celebrar la Navidad, con conciertos, desfiles y espectáculos pensados para toda la familia. Durante el fin de semana, distintos puntos de la ciudad se llenarán de música, luces y tradiciones, impulsados por el Municipio y espacios culturales.

La agenda arranca este viernes 19 de diciembre en la Plaza de la Administración, ubicada en las calles Clemente Ballén y Pichincha. A partir de las 18:00, la Orquesta Filarmónica ofrecerá un concierto especial, convirtiendo el corazón del centro en un escenario para disfrutar de repertorios clásicos y navideños.

El sábado 20, la celebración se traslada al centro histórico con una nueva jornada de Panamá Nocturna. Desde las 18:00 hasta las 22:00, la calle Panamá y la intersección con Imbabura acogerán actividades culturales y artísticas, en un ambiente pensado para recorrer, escuchar música y compartir en familia.

Ese mismo día, a las 17:30, se desarrollará el desfile Navidad Brilla en el sur de la ciudad. El recorrido iniciará en la Playita del Guasmo, desde la avenida Abdón Calderón y la calle Cacique Tomalá, llevando color, personajes y música a uno de los sectores más concurridos de la jornada.

La programación continúa el domingo 21 con una propuesta participativa. A las 15:00, en el Museo del Cacao, se realizará un taller creativo para la elaboración de monigotes, dirigido a niños, jóvenes y adultos interesados en aprender y compartir esta tradición popular.

Ese mismo domingo, la Navidad volverá a tomarse el Malecón. A las 17:30 se desarrollará otro desfile Navidad Brilla, que partirá desde la avenida Olmedo y recorrerá la avenida Malecón.

Además, el hemiciclo de La Rotonda, en el Malecón 2000, será escenario de coros navideños desde las 15:00 hasta las 20:30, cerrando el fin de semana con música y espíritu festivo frente al río Guayas.

Navidad en Guayaquil: Plaza de la Administración desarrolla actividades

Volviendo a la Plaza de la Administración, el sábado 20 y domingo 21 habrá quioscos de emprendimientos y pista de patinaje desde las 12:00. El domingo a las 16:00 se desarrollará el desfile Alegría Navideña.

También se realizarán presentaciones artísticas de los coros Juan Pueblo, Estrellas de Navidad y de los centros de arte comunitario de los centros polifuncionales Zumar de Puerto Liza, Bastión Popular y Plaza Casuarina, el sábado 20 y domingo 21 a partir de las 16:00.

