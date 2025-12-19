Con música y danza, la pastorela del IPAC honró el nacimiento de Jesús

Con la participación de sus estudiantes, el tradicional evento de esta institución educativa celebró su edición 40

La Pastorela volvió a llenar de música, fe y color los patios del colegio IPAC, en La Puntilla, la mañana de este viernes 19 de diciembre. El tradicional evento navideño reunió a estudiantes, docentes y familias, que acudieron para presenciar una puesta en escena que combinó teatro, canto y danza, en una celebración que ya es parte de la identidad de la institución.

Antes de que se levantara el telón, un grupo de alumnos marcó el ambiente festivo interpretando “Jingle Bells”. Las melodías sonaron desde melódicas, guitarras, piano y batería, en una ejecución que arrancó aplausos y preparó al público para el inicio del espectáculo.

El show arrancó de manera solemne con la presentación de una estudiante que interpretó “Alégrate”, abriendo el camino a la recreación del nacimiento de Jesús, uno de los momentos más esperados de la Pastorela, que en este 2025 celebró su edición 40.

En escena, los estudiantes personificaron a los principales personajes del pesebre: el rey Herodes, el ángel Gabriel, José, María y los reyes magos. Cada aparición estuvo acompañada de narración y música, permitiendo que el público siguiera la historia con claridad y emoción.

Entre los actos teatrales, el espectáculo se enriqueció con intervalos musicales y coreografías. Los alumnos danzaron disfrazados de pastores, tamborileros, soldados romanos, ángeles y bailarinas de ballet, aportando dinamismo y ritmo a la puesta en escena.

Pastorela del IPAC: Emoción en los padres de familia

El director general de la institución, Abelardo García Calderón, destacó que este evento se ha consolidado como una tradición navideña que se transmite de generación en generación, al resaltar la presencia de exalumnos que hoy regresan para ver a sus hijos convertirse en protagonistas del espectáculo.

Otros padres de familia, emocionados, filmaban cada detalle del show. "La Navidad es mi época favorita del año y a mis hijos les estoy inculcando, más que los regalos, en hacer buenas obras, a valorar a la familia. Me emociona mucho ver a mi hijo bailar vestido como pastor, estuvo tan ilusionado porque llegue este día", dijo Fiorella Pérez, madre de un alumno.

