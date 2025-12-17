Navidad 2025 en Guayaquil: estos son los horarios de misas del 24 y 25 de diciembre

Guayaquil vibrará con misas navideñas: miles de fieles celebrarán en iglesias llenas de villancicos y calidez familiar

Ciudadanos participando de la misa en la Catedral de Guayaquil.

Guayaquil se prepara para vivir una Navidad llena de fe y tradición. La Nochebuena y el día de Navidad son fechas clave para miles de familias católicas que acuden a las misas para celebrar el nacimiento del Niño Jesús. En las parroquias de la ciudad, las iglesias se llenan de villancicos, luces y un ambiente de unión y esperanza.

Para facilitar la planificación, aquí presentamos una guía con horario de misas en algunas de las parroquias mas populares y céntricas de la ciudad, así como representativas de cada vicaría.

Vicaría centro

Catedral de Guayaquil (Chimborazo y 10 de Agosto): 24 de diciembre a las 19:00 y 21:00; 25 de diciembre a las 19:00 y 21:00.

San Juan Bosco: 24 de diciembre a las 18:00 y 20:00; 25 de diciembre a las 18:00.

Basílica La Merced: 24 de diciembre a las 12:00, 18:00 y 21:00; 25 de diciembre a las 12:00 y 18:00.

Santo Domingo de Guzmán: 24 de diciembre a las 18:00 y 21:00; 25 de diciembre a las 19:00.

Jesús Obrero: 24 de diciembre a las 18:00, 19:30 y 21:00; 25 de diciembre a las 19:00.

Vicaría Norte

Iglesia Rectoral San Josemaría (Km 7.5 vía Samborondón): 24 de diciembre a las 08:00, 09:00, 18:00 y 21:00; 25 de diciembre a las 10:00, 12:00 y 18:00.

Beata Mercedes de Jesús Molina: 24 de diciembre a las 19:00 y 21:00; 25 de diciembre a las 19:00.

San Miguel Arcángel (Sauces 1): 24 de diciembre a las 17:00, 18:30 y 20:00; 25 de diciembre a las 10:00, 12:00 y 18:30.

Corredores. La Catedral metropolitana es la iglesia más representativa de Guayaquil . FREDDY RODRÍGUEZ

Vicaría Noroeste

La Transfiguración del Señor (Monte Sinaí): 24 de diciembre a las 18:00, 19:00 y 20:00; 25 de diciembre a las 12:00.

Santa Catalina de Siena: 24 de diciembre a las 18:00, 20:00 y 22:00; 25 de diciembre a las 20:00, con Hora Santa previa.

Vicaría Sur y Suroeste

Nuestra Señora del Quinche (Guasmo Sur): 24 de diciembre a las 20:00 en el Santuario Guayaquil y a las 17:00 en el Santuario Ciudad Celeste; 25 de diciembre a las 12:00 en ambos santuarios.

San Vicente de Paúl: 24 de diciembre a las 06:00, 08:30, 10:00, 11:30, 15:30, 17:00, 19:00 y 22:00; 25 de diciembre a las 07:00, 08:30, 10:00 y 19:00, con Pase del Niño a las 17:00.

Parroquia San Martín de Porres: 24 de diciembre a las 17:00, 19:00, 21:00 y 23:00; 25 de diciembre a las 09:00 y 19:00.

Vicaría vía Daule y vía a la costa

San Antonio María Claret (Urdesa): 24 de diciembre a las 17:00, 19:00 y 21:00; 25 de diciembre a las 10:00, 12:00, 17:00 y 18:30.

María Reina (Puerto Azul): 24 de diciembre a las 19:00 y 21:00; 25 de diciembre a las 11:30, 17:00 y 19:00.

Jesucristo Pan de Vida: 24 de diciembre con múltiples horarios, culminando con la Misa de Gallo a las 22:00; 25 de diciembre con varias misas y Pase del Niño a las 17:00.

Esta Navidad 2025 invita a la reflexión y al reencuentro familiar en medio de las celebraciones. Llegar con anticipación es clave para encontrar asiento, y muchas parroquias incluyen actividades adicionales como Hora Santa o villancicos. Que estas fechas traigan paz y alegría a todos los hogares guayaquileños. ¡Feliz Navidad!

