Rutas y horarios: El alumbrado navideño imperdible en Cuenca y sus iglesias

La capital azuaya abrió su temporada navideña con un espectáculo de luces y el encendido del árbol

El encendido del Árbol de Navidad, Cuenca abrió su termporada festiva. Se desarrollarán varios eventos a lo largo de este mes de diciembre.

La Navidad llegó a Cuenca y a lo largo de este último mes del 2025 se desarrollará una amplia agenda de actividades. El encendido del árbol y un festival de luces en honor a la Morenica del Rosario inauguró la temporada festiva.

Lo actos se desarrollaron la noche del domingo, 7 de diciembre, y contó con la afluencia masiva de centenares de cuencanos que salieron a recorrer espacios como la plaza de Santo Domingo, la plazoleta de San Francisco y el Parque Calderón que fueron decorados e iluminados con motivos alusivos a la festividad navideña.

RELACIONADAS Contraloría rechaza declaraciones del alcalde de Cuenca y anuncia acciones legales

Es así que en la tradición velada a la Morenica del Rosario se encendieron más de 7.000 faroles que fueron colocados en Santo Domingo y en las calles aledañas al sector. El acto cerró con la quema de un tradicional castillo de luces pirotécnicas.

De forma simultánea se encendieron las luces que adornan el parque Calderón, la Catedral de la Inmaculada y otros espacios del Centro Histórico. El momento más conmemorativo fue el conteo regresivo con el cual se encendió la catedral. Hoy su fachada luce una luces renovadas que resalta sus características arquitectónicas con el uso de tubos LED.

RELACIONADAS Contratos del Municipio de Cuenca salpicados de irregularidades

El encendido del Árbol de Navidad, en la plaza San Francisco, fue el acto central de la jornada. La infraestructura, de 35 metros de altura, cuenta con 600 metros de iluminación continua, anillos luminosos y palabras temáticas con luz LED y programación de escenas temáticas formadas con la misma luz.

Cafeterías y hoteles copan su agenda para citas navideñas Leer más

Circuito iluminado

El circuito de iluminación contempla un recorrido a lo largo de la calle Simón Bolívar desde San Blas hasta San Sebastián, iluminación de edificaciones patrimoniales, figuras tipo estrella en los hemiciclos del Parque Calderón, 4.000 puntos LED distribuidos en árboles, fachadas, puentes y jardines, iluminación y decoración de la avenida Fray Vicente Solano.

Agenda de actividades

La capital azuaya cuenta con una agenda de actividades que se extenderá hasta el 31 de diciembre. Estos son algunos de los eventos que se desarrollarán durante los fines de semana:

Navitón: En la parroquia San Joaquín se desarrollará un evento solidario en la plaza central. El evento será desde las 18:00. Tour de luces: Se llevará a cabo un tour de luces navideñas a bordo de los buses turísticos el 12 y 13 de diciembre. Los recorridos duran dos horas en los siguientes horarios: 19:00 y 21:00. Carrera navideña: El sábado 13 de diciembre se llevará a cabo la carrera "Corre Papá Noel Corre". Este evento partirá desde el parque San Blas, centro de Cuenca, desde las 09:00. Feria de regalos: En la estancia Rosario se llevará a cabo la feria Exporegalos del 19 al 21 de diciembre. El horario es desde las 10:00. ChocoKids: Los más pequeños de casa tendrán la oportunidad de preparar chocolate artesanal. Este acto se llevará a cabo en la Casa de Experiencias y Museo Pepa de Oro el 20 y 21 de diciembre. El horario es de las 10:00. La ubicación es calle Presidente Córdova 6-26 y Hermano Miguel. Serenata a Cuenca: El 20, 21 y 22 de diciembre se llevará a cabo el evento “Los Balcones Cantan a Cuenca”. Este será un acto al aire libre y recorrerá los balcones del Centro Histórico. El punto de inicio es en el Parque Calderón. Los tres días el evento se iniciará a las 19:00. Pase del Niño Viajero: El 24 de diciembre se desarrollará el tradicional Pase del Niño Viajero. El acto se iniciará a las 09:30 y partirá desde la plaza de San Sebastián.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!