Contratos del Municipio de Cuenca salpicados de irregularidades

Se revisaron 11 contratos durante el periodo 2020-2024. El monto de revisión superó el millón de dólares

El informe de la Contraloría General del Estado incluye varias observaciones en el proceso de compra del vehículo blindado que ocupa el alcalde Cristian Zamora.

Un informe de auditoría realizado a 11 procesos de contratación dentro del Municipio de Cuenca revela sanciones administrativas y una presunta responsabilidad penal. La revisión se hizo en el periodo 2020-2024 correspondiente a las administraciones de Pedro Palacios y Cristian Zamora.

Los contratos revisados están relacionados al alquiler de camiones, realización de eventos, contratación de choferes y a la adquisición de un vehículo de uso exclusivo del alcalde. El monto de revisión es de $1’975.142,56.

Contratación de camiones

La revisión se realizó a tres contratos para el alquiler de 24 camiones en total. El monto de los procesos revisados asciende a $438.217,20.

Las principales observaciones que hace la Contraloría General del Estado están relacionadas con la falta de verificación de los documentos de los choferes, incumplimiento de requisitos técnicos y sustitución no autorizada de personal.

Por ejemplo, de uno de los proceso de alquiler se desprenden las siguientes irregularidades: Las licencias profesionales Tipo "E" presentadas por los choferes no fueron reconocidas por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), uno de los choferes presentó un título de bachiller que no fue validado por el Ministerio de Educación, el administrador del contrato no verificó la validez de las licencias ni los títulos de bachiller presentados por el contratista y finalmente cuando se ejecutó el contrato, el contratista sustituyó a los conductores originalmente ofertados sin autorización ni documentación que respalde el cambio.

Contratación de eventos artísticos

En el ámbito de la realización de eventos fueron revisados siete contratos que suman un total de $1’364.537,50. Entre las principales observaciones que hace la Contraloría General del Estado son las siguientes:

Los términos de referencia (TDR) incluyeron servicios que no correspondían al tipo de procedimiento del régimen especial utilizado (obra artística) para su contratación. Fueron incluidas actividades como producción, organización, logística, montaje de infraestructura (escenarios, sonido, iluminación), que son propias de la organización de eventos y no del régimen especial de obra artística. No se observaron ni objetaron las inconsistencias del procedimiento de contratación, por lo que la Contraloría señala que se “limitó la participación de otros proveedores y afectó los principios de legalidad, oportunidad y transparencia”.

Vehículo blindado

Sobre la adquisición de un vehículo blindado para uso del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora el informe detalla varias observaciones.

El Analista de Soporte Técnico, el Jefe de Mantenimiento del Parque Automotor (E) y el Director(a) General Administrativo (a) elaboraron, revisaron y autorizaron el Informe de Necesidad y las Especificaciones Técnicas sin sustento documental ni estudios para justificar el requerimiento. No se justificaron técnicamente las características solicitadas, lo que limitó la participación de otros oferentes. La selección del vehículo generó gastos adicionales por mantenimientos repetitivos y prematuros en el sistema de frenos y suspensión. Sobre la composición societaria en la calificación de la oferta la comisión no solicitó al oferente subsanar la falta de información sobre la estructura societaria hasta el nivel de personas naturales, lo que constituyó una causal de descalificación según la normativa. El vehículo “operó sin matrícula”, que es el título habilitante obligatorio para su circulación, y fue conducido por un servidor con licencia Tipo "B", no profesional, lo cual no cumplía con los requisitos legales para la conducción de vehículos municipales. La depreciación del vehículo se realizó sin considerar el valor agregado del blindaje, lo que resultó en una estimación incorrecta del valor depreciable.

Respuestas de las autoridades

Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, reaccionó en su cuenta de X ante el informe presentado por la Contraloría General del Estado restando importancia a las conclusiones sobre la compra del vehículo blindado y lanzó una amenaza.

#Contraloria



Sobre este post ⬇️impreciso y redactado para confundir informo:



➡️Refiere a auditar 10 procesos de contratación antes de que yo asuma la alcaldía



➡️Un proceso de la compra de vehículo blindado en mi administración que reemplazó al carro del alcalde luego de casi… pic.twitter.com/U5i6U0HAFG — Cristian Zamora M (@czamoramatute) December 6, 2025

“Sigan no más revisándonos hasta lo que nos movemos, yo ya estoy curado de esto y les anticipo que cuando saquen sus “resultados” de otros hostigamientos si no son los que manda la ley por las instrucciones políticas que tienen que cumplir, yo tengo unas sorpresas grabadas”, escribió en su cuenta de X.

Y advirtió que sus funcionarios continuarán trabajando junto a él. “Tampoco crean que se van a comer a mi equipo con sus recomendaciones de desvinculaciones por sus apetitos de destruir a una administración como nunca antes ha tenido el país, ellos seguirán conmigo a pesar de sus intereses, eso les voy anticipando. Van a seguir y punto, así no les guste”.

El exalcalde Pedro Palacios fue consultado EXPRESO sobre el informe de contraloría y seño que no dispone del informe y que una vez tenga el documento en sus manos podrá emitir un pronunciamiento. "No tengo en mis manos el informe, no he sido comunicado en ninguna fase del proceso, ni en las lecturas provisionales, ni borrador, ni definitivo", señaló.

