SUBESTACION Yantzaza
La Empresa Eléctrica del Sur opera subestaciones como la de Yantzaza, en Zamora Chinchipe.ARCHIVO

Caso Progen: Fiscalía allana la Empresa Eléctrica Regional del Sur, en Loja

La Contraloría señaló que también está haciendo un examen especial a las operaciones entre Progen y la empresa eléctrica

La Contraloría General del Estado informó este 26 de diciembre de 2025 sobre el allanamiento a la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (EERSSA), ubicada en la provincia de Loja, por sus operaciones con la cuestionada empresa Progen Industries LLC.

De acuerdo con la Contraloría, el allanamiento liderado por la Fiscalía General del Estado se desprende de las investigaciones penales en curso sobre los contratos suscritos con la compañía Progen Industries LLC y el Consorcio Térmico Catamayo.

Aunque la Contraloría compartió la información, hasta el cierre de esta nota la Fiscalía aún no se ha pronunciado sobre el allanamiento.

Contraloría también examina a Progen y Consorcio Térmico Catamayo

Dichas operaciones entre Progen Industries LLC y el Consorcio Térmico Catamayo, según informó la Contraloría General del Estado, también forman parte de los exámenes especiales que se realizan a la cuestionada empresa de generación eléctrica.

"Dichas operaciones forman un objeto de un examen específico que la Contraloría realiza en el ámbito de sus competencias. El allanamiento desarrollado con el objetivo de recolectar indicios y elementos de convicción que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados", acotó.

Contraloría también indicó que ratifica su disposición de colaborar con las autoridades judiciales y continuará con la ejecución de sus procesos de auditoría bajo criterios de rigor técnico y legalidad. "La institución reafirma su compromiso con la transparencia y el control efectivo de los recursos públicos para el fortalecimiento institucional", indicó.

