Henry cucalón: "“Progen es un caso de peculado puro... Se han robado dinero público”

Es abogado, con una maestría en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo. En la parte pública, se desempeñó como legislador y ministro de Gobierno.

Los contratos fallidos entre Ecuador y Progen son “la crónica de un desfalco anunciado”. Así lo aclara el jurista Henry Cucalón, quien advierte que este caso no debe juzgarse como una simple “estafa que se ha dado fuera del país”, sino como un caso de peculado, por la pérdida de 107 millones de dólares del erario público.

- ¿Qué es lo más alarmante de estos contratos con Progen: la falta de resultados, la forma en que se seleccionó a esta empresa o cómo se llegó a ejecutar este contrato?

- Que es un vulgar latrocinio. Ya el año pasado se reclamó por la opacidad del proceso, por la falta de transparencia del mismo, por la falta de antecedentes de la compañía. Se advirtió esto por parte de muchísimas personas, pero como estábamos en campaña electoral, el Gobierno lo que hizo fue encubrir todo. Yo el 6 de febrero solicité a Celec la información pública de los contratos, pero hasta hoy no me contestan. Todo fue manejado con falta de transparencia. Esto es un atraco descarado.

- Estamos hablando de un error grave de gestión o de señales de algún un delito estructural.

- Con esta demanda presentada en Estados Unidos se lo quiere hacer ver como un tema de estafa afuera del país. Pero esto es un caso de peculado. Y me baso en el informe de responsabilidad penal que presentó la Contraloría, por eso hay un proceso. La investigación debe avanzar, la Fiscalía debe darle premura a este tema porque esto es peculado puro, se han robado fondos públicos por $107 millones, aquí en el Ecuador. ¿Por qué? Todo falló: desde lo contractual, desde lo administrativo, cómo aprovecharon el tema de la emergencia, cómo seleccionaron a esta empresa. Lo que pasa es que mediáticamente lo están manejando de otra manera. Se pone una demanda internacional y hacen como que recién descubren que la empresa no tiene antecedentes.

- ¿Dónde empieza y dónde termina la responsabilidad de las autoridades de este Gobierno?

El Gobierno quiere hacer parecer que ante la presión ciudadana se actúa. Pero no. Esta es una crónica de desfalco anunciado.

- En la parte penal se tiene que investigar no solamente a los autores directos; se tiene que ver a todos los cómplices, los encubridores, quién fue el de la decisión, quién presionó esto, saber todo el entramado de este caso. En la parte de responsabilidad política, que no es lo mismo que responsabilidad penal, está la Asamblea. Yo sí creo que el Legislativo no cumplió, oportunamente, con su rol de control político y fiscalización en este caso. Lo mismo con las autoridades. Para mí existe una clara responsabilidad política de los ministros (que estaba y está) al mando del frente energético.

-¿Habla del ministro Roberto Luque y de la ministra Inés Manzano?

- Estoy hablando de las autoridades titulares, de las autoridades encargadas del frente energético. En este caso, de quien estaba en el Ministerio, de quien después fue ministra y que autorizó los pagos pese a los incumplimientos en los que ya había incurrido Progen. Pero parece ser que ante semejante caso, ante semejante tema, no hay ninguna responsabilidad y que todos son funcionarios menores. Ya solo falta que digan que son funcionarios de carrera de otros Gobiernos de Celec. Fueron los contratos más importantes del sector energético, pasaron por la vista y narices de todas las autoridades, (pero) resulta que el Gobierno no sabe absolutamente nada.

- Por otra parte, ¿qué tan sólida ve usted esta demanda que el Gobierno ha presentado en Florida? Si se llega a demostrar que hubo negligencia o responsabilidad estatal, ¿eso puede jugar en contra?

- Esta es una demanda que habla más de estafa, de una estructura criminal, aunque ya todo se sabía. Pero no me parece mal que se la haya presentado, por si acaso le digo, en Estados Unidos. Es necesario atacar allá, ver cómo se recuperan los fondos. Pero ahí el Gobierno se pone un poco más como víctima de un entramado de un aparataje corrupto de esta empresa. Pero acá el tema de fondo es otro, y es que todo deben estar investigados. No me van a decir que es solamente el señor Calero y la familia. Hay que centrarse en la denuncia penal que está aquí, en Fiscalía, esa que acelera unos casos y se detiene en otros. Eso es lo fundamental para llegar a lo que yo denomino un peculado puro: $107 millones se esfumaron en el negociado de la chatarra del siglo XXI. En este tema no hay que perder el hilo de la actitud dolosa que tuvieron funcionarios acá en Ecuador.

No hay que perder el hilo de la actitud dolosa que han tenido algunos funcionarios aquí, dentro de Ecuador.

- ¿Qué cambios urge llevar a cabo en temas de contratación pública? Se requieren ajustes o simplemente hacer cumplir lo que dicta la ley.

- Hay que hacer cumplir la ley, pero por supuesto. En esto parecería que aquí hemos caído de ingenuos ante la estafa, como dicen en Estados Unidos, de Progen. Lo que hace la emergencia es facilitar los procesos de contratación, hacerlos más ágiles, pero en ningún momento la emergencia o esta contratación directa lo que hace es inobservar las reglas básicas, como la de que la empresa que se contrata tenga experiencia o, más clave aún, que tenga las garantías.

Contexto:

Un año después de que venció el plazo previsto para que Progen instale 150 megavatios en las centrales térmicas Quevedo y Salitral, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó el pasado martes en sus redes sociales que dispuso que el Estado ecuatoriano presente una demanda en contra de esta empresa en EE. UU.

