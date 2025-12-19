Fabián Calero niega vínculo familiar con empresaria ligada a caso Progen

Fabián Calero, quien dirigió la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) en 2024 cuando se firmaron los contratos fallidos con Progen, emitió un oficio a la empresa estatal para negar categóricamente una supuesta relación familiar con Karla Saud Calero, identificada como la cabeza de Astrobryxa S.A., una subcontratista local contratada por Progen para instalar generadores de energía en las centrales Quevedo III y Salitral, obras que hoy no existen.

La aclaración la hace en un oficio remitido a Jorge Antonio Jácome Polit, actual gerente general de Celec, con fecha del 17 de diciembre, pero que hoy empezó a hacerse público en redes sociales. EXPRESO pidió a Celec confirmar la originalidad del documento, pero la entidad señaló que al tratarse de una documentación que forma parte de una investigación de carácter legal en curso, no puede proporcionar información.

La información sobre el presunto parentesco consta en la demanda contra Progen presentada por Celec en Estados Unidos, donde la empresa estatal acusa a la compañía norteamericana de fraude, enriquecimiento injusto, violaciones de la Ley de Florida contra Prácticas Comerciales Engañosas e Injustas, y una conspiración para causar perjuicio a la entidad pública, tras obtener "contratos valiosos" y extraer $107 millones sin entregar "nada de valor al Ecuador".

Calero, quien estuvo al frente de Celec en 2024 cuando la empresa pública, a través de su unidad Termopichincha, firmó con Progen los contratos de emergencia para instalar 150 MW, expresó en el documento su "enérgico rechazo a tremenda calumnia interpuesta por usted y su equipo jurídico respecto a mi supuesta relación familiar con la Sra. Karla Saud Calero en un documento de tan relevante importancia".

En el oficio, el exfuncionario sostiene que esta información ya fue desmentida en su momento a través de las cuentas oficiales del Ministerio de Energía y Minas, y también fue respondida de manera oficial a la Asamblea Nacional, ante una consulta surgida con anterioridad cuando se desempeñaba como viceministro de Electricidad.

Calero: Demanda "crea una narrativa falsa"

Para Calero, la inclusión de esta información en la demanda "está encaminada a inducir el error en el análisis del sistema de Justicia Norteamericana, así como también, crear una narrativa falsa para seguir desprestigiando mi imagen, como usted lo ha venido realizando en reiteradas ocasiones". Agregó además que, de no corregirse esta información, "informaré con estas pruebas a las instancias necesarias de la justicia norteamericana, a fin de evidenciar su mala intención y el deseo de inducir al error a través del engaño a la justicia de ese país, con todas las implicaciones que esto conlleva".

No obstante, el exfuncionario en la carta que habría remitido también a la Fiscalía, no menciona ni niega las otras acusaciones que el Gobierno hace en torno al fallido contrato con Progen.

¿Quién es Fabián Calero?

Fabián Calero es ingeniero eléctrico por la Escuela Politécnica Nacional y doctor en Filosofía de Ingeniería Eléctrica e Informática por la University of Waterloo. Formó parte de la función pública entre octubre de 2021 y julio de 2025. Antes de ser despedido de Celec, en mayo de 2024 participó en una visita a Tampa, Estados Unidos, junto con el entonces ministro de Energía y Minas, Roberto Luque. En ese recorrido, según el relato incorporado en el escrito judicial, Progen habría sostenido que ya tenía listos los generadores y que estaban en condiciones para ser entregados a la Celec.

Pese a esta millonaria inversión y ampliación de plazos en ambos proyectos, que debían incorporar 150 megavatios (MW) al sistema eléctrico nacional, los motores importados, que llegaron cubiertos con una película plástica, no fueron puestos en operación.

