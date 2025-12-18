Ecuador asegura exportaciones pese a emergencia por Fusarium Raza 4

La confirmación de la presencia del Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical, conocido como Foc R4T, marca un punto de quiebre para una de las industrias más emblemáticas del Ecuador. La reacción no se hizo esperar. El Clúster Bananero y Platanero del país, que agrupa a exportadores, productores y cámaras agrícolas, llamó de inmediato a reforzar las medidas de bioseguridad en todas las zonas de producción.

El mensaje fue claro y urgente: productores, trabajadores y actores de toda la cadena deben extremar cuidados. El Fusarium Raza 4 es un enemigo complejo, de fácil propagación y consecuencias letales para el cultivo. Pero, al mismo tiempo, el sector insiste en que Ecuador no está improvisando.

Agrocalidad, la autoridad sanitaria competente, reiteró que esta enfermedad no representa ningún riesgo para la salud humana, no afecta la inocuidad del banano ni del plátano y, por ahora, no implica restricciones a las exportaciones, que continúan desarrollándose con normalidad bajo los protocolos fitosanitarios vigentes.

Tras el caso sospechoso, la respuesta técnica fue inmediata. Se activó el Plan Nacional de Contingencia, que contempla la cuarentena del área afectada, la instalación de cordones fitosanitarios, el despliegue de brigadas técnicas en territorio y un control estricto de accesos para evitar la propagación del patógeno.

Estas acciones, recuerda el sector, forman parte de una estrategia país diseñada con años de anticipación. Desde 2021, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional incluyó al Fusarium Raza 4 como una prioridad sanitaria, al nivel de otras emergencias nacionales. Esto permitió desarrollar protocolos técnicos, simulacros de respuesta, mapas de riesgo y mecanismos de denuncia y coordinación interinstitucional. Incluso antes, desde 2011, Ecuador ya había fortalecido controles a la importación de material vegetal, puntos de ingreso al país, desinfección de contenedores y manejo seguro de residuos.

Inquietud por los pequeños productores

Sin embargo, la confirmación del caso encendió las alarmas. El 18 de diciembre, el Gobierno declaró oficialmente en emergencia fitosanitaria al sector bananero, luego de confirmar la presencia del hongo en una finca de siete hectáreas ubicada en el sector El Quemado, en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. La emergencia tendrá una duración inicial de seis meses, con el objetivo de viabilizar recursos del Estado y de la cooperación internacional para fortalecer el cerco epidemiológico y ejecutar acciones de control sin afectar a los productores.

La noticia cayó con especial preocupación en El Oro, una provincia donde predominan los pequeños agricultores, considerados los más vulnerables frente a una eventual expansión de la enfermedad.

Las críticas también surgieron. “Esta es la crónica de una muerte anunciada”, dijo Segundo Solano, presidente de la Asociación de Bananeros de El Oro, quien cuestionó la tardanza en la declaratoria de emergencia. A su criterio, se perdió un tiempo valioso para capacitar a los productores y reforzar los controles frente a una enfermedad altamente contagiosa, que se propaga a través del suelo, el agua, la ropa, las herramientas, la maquinaria y el material vegetal.

Hoy, el país enfrenta un reto real. El Fusarium Raza 4 pone a prueba no solo la capacidad técnica del Estado y del sector privado, sino también la disciplina, la transparencia y la corresponsabilidad de toda una industria que ha sido, por décadas, uno de los pilares de la economía ecuatoriana.

