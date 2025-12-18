Vega sobre el maíz, las exportaciones y el campo: el agro busca acuerdos

La inserción del Ecuador en las cadenas globales de exportación, la apertura de nuevos mercados y la apuesta por la innovación y la investigación marcaron el eje de la intervención de Juan Carlos Vega, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, durante una entrevista en Radio Centro, donde también abordó, sin evasivas, la situación del maíz, uno de los temas más sensibles del agro nacional.

El ministro destacó como hito la exportación del primer contenedor de plátano con sello de Agricultura Familiar Campesina (AFC) hacia Chile, al señalar que este logro demuestra que los pequeños productores pueden acceder a mercados internacionales con calidad, organización y trazabilidad. “La agricultura familiar también puede exportar y generar empleo, oportunidades y divisas para el país”, afirmó.

En cuanto a mercados estratégicos, Vega subrayó el posicionamiento de la pitahaya de Palora, presente en casi 60 mercados, incluida China y Estados Unidos, además de la reapertura del mercado peruano. También mencionó los avances para exportar huevos y carne de pollo a los Emiratos Árabes Unidos, el trabajo para abrir el mercado coreano a la carne de cerdo y el fortalecimiento de las relaciones comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea. Todo esto, dijo, bajo una estrategia de diversificación, sostenibilidad y diferenciación.

El balance exportador del 2025 fue calificado como uno de los mejores de la historia reciente. Entre octubre de 2024 y octubre de 2025, las agroexportaciones crecieron más del 20 % en valor y cerca del 10 % en volumen. El banano registró precios altos y sostenidos para los productores, el cacao incrementó volúmenes, y productos como flores, atún, pitahaya, madera y tableros también mostraron un desempeño positivo.

La polémica entre productores e industria

Pero el ministro dedicó un espacio especial al maíz, en medio de la polémica entre productores e industria. Vega confirmó que el Consejo Consultivo del Maíz fue convocado para el 23 de diciembre, y aseguró que existe un compromiso directo de toda la industria para comprar la totalidad de la oferta de maíz disponible en el mercado hasta el inicio de la próxima cosecha, prevista para abril de 2026.

“Me reuní con la industria en Quito y el compromiso es absorber toda la producción local de maíz que hay en el mercado”, sostuvo. Añadió que no se autorizó ninguna importación de maíz este año y que el Ministerio hará un seguimiento cercano para garantizar que las empresas cumplan lo acordado. Los productores, indicó, deberán informar las cantidades y los puntos de ubicación del grano para coordinar la compra con la industria.

Vega reconoció la preocupación de los agricultores por las importaciones de trigo, pero insistió en que eso no implicará el desplazamiento del maíz nacional. “La industria se ha comprometido a absorber toda la producción local”, reiteró.

En el mercado interno, el ministro destacó precios históricamente altos para la leche, entre 55 y 60 centavos por litro, y para la carne, lo que beneficia a los ganaderos. En el caso del arroz, explicó que el Gobierno intervino ante una cosecha concentrada y excedentes, comprando arroz pilado y destrabando pagos para evitar el colapso de los precios al productor.

De cara al 2026, Vega proyectó un año de crecimiento para la agroexportación y anunció un impulso al sector forestal, con potencial para desarrollar hasta un millón de hectáreas de bosques sembrados certificados. También resaltó el avance del Renagro, el registro agropecuario que permitirá contar con datos más precisos para la planificación de políticas públicas a mediados del próximo año.

En pesca, aunque el país mantiene la tarjeta amarilla de la Unión Europea, el ministro aseguró que el sector cerró un año récord de exportaciones y que existe una relación fluida con la industria, con oportunidades para ampliar la acuicultura y seguir fortaleciendo al camarón, uno de los pilares de la economía.

Finalmente, Vega se refirió a las críticas por el trato de Agrocalidad en aeropuertos, reconoció excesos y anunció cambios internos para corregir abusos, sin descuidar la protección fitosanitaria del país.

El mensaje fue claro: mientras el Ecuador avanza en exportaciones e innovación, el desafío inmediato es ordenar las cadenas productivas, especialmente la del maíz, para que el crecimiento del agro se traduzca en estabilidad, ingresos y bienestar para quienes trabajan la tierra.

