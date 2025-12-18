La pesquería del Ecuador alcanza un hito de sostenibilidad internacional

Una de las embarcaciones que se usan en Manta para hacer la pesca artesanal.

La pesquería de pelágicos pequeños del Ecuador dio un paso clave hacia el reconocimiento internacional. La Cámara Nacional de Pesquería (CNP) informó que esta actividad productiva aprobó con éxito la evaluación de pesquería de MarinTrust, un logro que abre la puerta para que las plantas de producción de harina y aceite de pescado que se abastecen de este recurso puedan solicitar auditorías de tercera parte y aspirar al reconocimiento MarinTrust a nivel de fábrica.

Se trata de un avance construido durante más de siete años de trabajo técnico, coordinación público-privada y compromiso empresarial, canalizado a través del Small Pelagics Sustainability Fishery Improvement Project (SPS-FIP), implementado por la CNP desde octubre de 2018 como parte del Programa de Mejoras de MarinTrust.

El proceso involucró a 21 empresas del sector de pelágicos pequeños, a la industria de harina y aceite de pescado, fabricantes de alimento balanceado para acuicultura y a entidades públicas como la Autoridad Pesquera y el Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca (IPIAP), además de aliados internacionales como Sustainable Fisheries Partnership (SFP), a través de la iniciativa Global Marine Commodities.

Según MarinTrust, esta evaluación exhaustiva garantiza que los ingredientes marinos provengan de pesquerías no vinculadas a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), que estén gestionadas bajo el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO y que la producción cumpla altos estándares de inocuidad, calidad, cuidado ambiental y responsabilidad social. “No solo se evalúa la sostenibilidad del recurso, sino también el impacto en la fuerza laboral y en la comunidad local”, señaló Nicola Clark, Impacts Manager de MarinTrust.

Una labor para demostrar trazabilidad y abastecimiento responsable

Para la CNP, el logro consolida una base de abastecimiento alineada con las crecientes exigencias de trazabilidad y abastecimiento responsable de los mercados internacionales. “Nuestro trabajo ha sido ordenar información, generar evidencia científica, cerrar brechas y acelerar mejoras de sostenibilidad con buenas prácticas pesqueras y una participación activa del sector privado y del Estado. Este hito es importante, pero más importante aún es el compromiso de sostenerlo en el tiempo”, afirmó Rafael Trujillo, director ejecutivo del gremio.

El impacto trasciende al sector pesquero. La aprobación fortalece a la industria de balanceados y a la acuicultura, especialmente a la cadena del camarón, cuyas exportaciones superan los 7.000 millones de dólares y dependen de un suministro responsable de ingredientes marinos para la elaboración de piensos.

Desde el Gobierno, la viceministra de Acuacultura y Pesca, Ivanova Cereceda, destacó que el resultado demuestra que la articulación entre sector productivo, ciencia y Estado permite alinear la gestión pesquera del país con estándares internacionales. “Ratificamos nuestro compromiso con una gestión responsable de las pesquerías”, señaló.

Para la industria, el camino no fue sencillo. Carlos Cacao, empresario pesquero y presidente de la Comisión de Pelágicos Pequeños de la CNP, recordó que el proceso implicó años de inversión económica y técnica, y un desafío adicional por la naturaleza multiespecífica de la pesquería. “Finalmente se logró. Ahora esperamos que las empresas den continuidad al proceso y avancen en la certificación de sus unidades productivas, y que los clientes reconozcan este esfuerzo. Que sea también un ejemplo para otros sectores que requieren ordenamiento, en beneficio de la pesca del Ecuador”, concluyó.

Con este paso, la pesquería de pelágicos pequeños del país no solo mejora su posicionamiento y acceso a mercados, sino que refuerza el mensaje de que la sostenibilidad ya no es un valor agregado, sino una condición indispensable para competir en la economía azul global.

