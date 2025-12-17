Defensa de los Agricultores: El trigo importado desplaza al maíz local

El sector de la agricultura aún siente que no recibe la atención que realmente merece y hay quejas de que la ayuda económica la reciben personas que se hacen pasar como agricultores, contó a Diario EXPRESO José Luis García, coordinador de la Defensa del Agricultor.

- ¿Han determinado el nuevo precio del quintal del maíz para el 2026?

- Todavía no. Hemos presentado que la importación de trigo ha subido de 150.972 toneladas en 2023 a 785.686 en 2025, y una de las consecuencias es que no se está comprando el maíz, lo que significa que el trigo importado desplaza al maíz local. Hay una crisis en el sector, porque el Gobierno no pone a ministros de Agricultura que hagan una gestión acertada.

- ¿El maíz de Ecuador es más caro que el de otros países y eso lleva a los industriales a buscar alternativa?

Aquí el producto agrícola es caro porque somos dependientes de fertilizantes e insumos importados, los cuales se comercializan un 40 % más caros que antes y no hay autoridad que controle.

El planteamiento para mejorar la venta de maíz

- ¿Qué se necesita para elevar la producción y ser sostenibles?

- Políticas públicas claras. Un censo agropecuario a nivel nacional para tener una radiografía de la situación actual. Se requiere incentivar al Iniap para que sus variedades de semillas sean comercializadas y sembradas, ya que la semilla importada es 35 % más cara. También se necesita que el Gobierno de turno reconozca al maíz como un producto estratégico fundamental para la alimentación de los ecuatorianos e incentivar la siembra con créditos productivos. Los empresarios agrícolas ecuatorianos tienen que cambiar el chip. Piensan que importando el país avanza, pero lo que se necesita es incentivar la producción nacional, para generar empleo en las zonas rurales.

- ¿Han pensado en una solución para terminar con la lucha entre productores e industriales?

- Es necesario que el Estado cumpla con la Constitución. Se requiere de centros de almacenamiento de la reserva estratégica de alimentos y eso no ocurre. Sospechamos que tras el cierre de los silos estarían intereses de ciertos grupos empresariales. Además no se paga el precio justo no solo por el maíz, sino también del pollo, huevos y otros productos agropecuarios. Pese a que le pagan poco al productor, el cliente final no encuentra el producto más barato. Todo lo contrario, el precio de la canasta básica familiar sigue subiendo cada mes

- ¿Cree que ya es hora de trabajar por una verdadera solución?

- Creo que el país necesita de un baño de verdad. Hay que trazar una estrategia que beneficie a toda la cadena. Anhelamos tener una ley agrícola como la que tiene Estados Unidos, que da apoyo a sus agricultores. El Ministerio de Agricultura debe tener mayor presupuesto, no para regalarlos en bonos ni dádivas, sino para el fomento y apoyo técnico hacia el sector productor. Hemos levantado nuestro reclamo porque muchas veces se entrega dinero a personas que se hacen pasar como agricultores. Otro punto: hemos invitado a un diálogo con los industriales, pero no hemos recibido respuesta.

