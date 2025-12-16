Medidas preventivas por posibles actos de engaño en el metraje del papel higiénico

La alerta la encendió la intervención de la Superintendencia de Competencia Económica (SCE)

La Superintendencia de Competencia Económica aplicó medidas preventivas por indicios de que el metraje anunciado del papel higiénico no coincide con el metraje real,

El rollo parece el mismo, el empaque promete lo de siempre, pero algo no cuadra. Esa fue la alerta que encendió la intervención de la Superintendencia de Competencia Económica (SCE), que decidió aplicar medidas preventivas contra varias empresas productoras de papel higiénico institucional. Los indicios apuntan a una posible discrepancia entre el metraje anunciado en la etiqueta y el que realmente llega a manos del consumidor.

Te invitamos a leer: Agrocalidad de Ecuador tiene un nuevo director General

La investigación ya está en marcha y tiene un objetivo claro: comprobar si la información que se ofrece al público cumple con los estándares de veracidad que exige la ley. En un mercado donde cada centímetro cuenta, el foco está puesto en un detalle esencial, pero determinante: que el metraje declarado coincida exactamente con el contenido real del producto.

La actuación de la SCE busca frenar posibles prácticas que afecten la transparencia del mercado y perjudiquen a los consumidores, especialmente en productos de uso cotidiano. Si se confirman las distorsiones, la entidad podrá ordenar medidas correctivas inmediatas, como la modificación obligatoria y claramente visible de la información en los empaques.

La multa puede ser hasta 12 % del volumen total del negocio

Exportaciones no petroleras de Ecuador impulsan un año récord Leer más

Pero las consecuencias podrían ir más allá. La normativa vigente faculta a la Superintendencia a imponer multas que pueden alcanzar hasta el 12 % del volumen total de negocios de los operadores económicos involucrados, una sanción de alto impacto para quienes incumplan.

Por ahora, el proceso se desarrolla bajo estricta reserva. La ley obliga a la SCE a no adelantar detalles mientras la investigación siga activa, aunque el mensaje ya está claro para el mercado.

La Superintendencia reafirma así un compromiso firme con el país: actuar con oportunidad, rigor técnico y cero tolerancia frente a prácticas que distorsionen la competencia o vulneren los derechos de los consumidores, en defensa de mercados honestos y justos para las familias ecuatorianas.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ