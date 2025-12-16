Agrocalidad de Ecuador tiene un nuevo director General

Danny Morales asume la dirección del ente, en un momento clave para el agro ecuatoriano

Desde el 11 de diciembre de 2025, Danny Morales Rubio lidera oficialmente la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad), institución técnica encargada de regular y controlar la sanidad animal, vegetal y la inocuidad de los alimentos en la producción primaria del país.

Morales reemplaza a Patricio Almeida, quien ocupó el cargo desde mayo de 2022, en un momento crítico para el sector agropecuario ecuatoriano. El país enfrenta amenazas sanitarias de enfermedades letales como el fusarium, que afecta al cultivo bananero, y el moko, que ya ha impactado plantaciones de plátano.

El nombramiento se produce semanas después de la reestructuración del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que en noviembre designó a Juan Carlos Vega como ministro.

La labor de Agrocalidad trasciende la detección y prevención de enfermedades fitosanitarias. La institución recuerda que está para garantizar la calidad de los productos agropecuarios, proteger la salud pública y fortalecer la competitividad de un sector que constituye un pilar fundamental de la economía ecuatoriana.

Continuidad en la gestión

Agrocalidad no informa sobre el perfil académico de Morales, ni de su experiencia laboral en esta materia. No obstante, señaló que el funcionario dirigirá una gestión "orientada a dar continuidad a los proyectos institucionales, impulsar una administración transparente, técnica y comprometida con el desarrollo del agro ecuatoriano".

La institución aplica normativas, ejecuta vigilancia y control sanitario, además de emitir certificaciones que respaldan el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales, elementos cruciales para mantener el acceso de productos ecuatorianos a mercados externos.

