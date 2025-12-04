Expreso
Agrocalidad
Autoridades de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario presentan dos plataformas para agilizar el trabajo de agricultores, exportadores e investigadores.Cortesía

Agrocalidad digitaliza la información para productores y exportadores

Dos plataformas digitales de acceso libre buscan fortalecer el sector agroproductivo del país

La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, en conjunto con el Centro de Comercio Internacional, presentó dos herramientas digitales que buscan transformar la manera en que productores y exportadores acceden a información clave del sector agropecuario.

La primera es Agrodata, el nuevo portal público de datos que reúne, en un solo sitio, estadísticas oficiales sobre certificaciones fitosanitarias, importaciones, monitoreo de plagas, movilización animal e inocuidad alimentaria. Con tableros interactivos y actualizaciones en tiempo real, el sistema facilita decisiones mejor informadas, transparenta la gestión pública y agiliza el trabajo de agricultores, exportadores e investigadores.

También se lanzó la plataforma de Lineamientos Básicos de Sostenibilidad (LBS), desarrollada por el ITC. Esta herramienta permite comparar requisitos internacionales de exportación y orientar a los productores hacia los estándares que exigen mercados como Estados Unidos, Europa o China.

Ambas plataformas son de acceso libre, operan desde dispositivos móviles y cuentan con infraestructura segura y de alta disponibilidad, según la entidad.

Las metas es exportar más

Con esta modernización, Agrocalidad refuerza su apuesta por un servicio público más transparente, tecnológico y alineado al fortalecimiento del sector agroproductivo del país.

Ecuador trabaja para que sus exportaciones crezcan más y así recuperarse económicamente. Entre enero y septiembre de 2025 el crecimiento de las exportaciones fue de 19 % de las exportaciones no petroleras no minera, el valor exportado fue de 18.521 millones de dólares.

