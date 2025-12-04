Agrocalidad digitaliza la información para productores y exportadores

Autoridades de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario presentan dos plataformas para agilizar el trabajo de agricultores, exportadores e investigadores.

La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, en conjunto con el Centro de Comercio Internacional, presentó dos herramientas digitales que buscan transformar la manera en que productores y exportadores acceden a información clave del sector agropecuario.

Te invitamos a leer: Capacitación para mipymes con MercadoLibre: ¿Desde cuándo postular?

La primera es Agrodata, el nuevo portal público de datos que reúne, en un solo sitio, estadísticas oficiales sobre certificaciones fitosanitarias, importaciones, monitoreo de plagas, movilización animal e inocuidad alimentaria. Con tableros interactivos y actualizaciones en tiempo real, el sistema facilita decisiones mejor informadas, transparenta la gestión pública y agiliza el trabajo de agricultores, exportadores e investigadores.

También se lanzó la plataforma de Lineamientos Básicos de Sostenibilidad (LBS), desarrollada por el ITC. Esta herramienta permite comparar requisitos internacionales de exportación y orientar a los productores hacia los estándares que exigen mercados como Estados Unidos, Europa o China.

Viajeros: qué sí y qué no pueden traer a Ecuador en tiempo de la peste porcina Leer más

Ambas plataformas son de acceso libre, operan desde dispositivos móviles y cuentan con infraestructura segura y de alta disponibilidad, según la entidad.

Las metas es exportar más

Con esta modernización, Agrocalidad refuerza su apuesta por un servicio público más transparente, tecnológico y alineado al fortalecimiento del sector agroproductivo del país.

RELACIONADAS El precio del huevo se desploma en las granjas y el sector entra en crisis

Ecuador trabaja para que sus exportaciones crezcan más y así recuperarse económicamente. Entre enero y septiembre de 2025 el crecimiento de las exportaciones fue de 19 % de las exportaciones no petroleras no minera, el valor exportado fue de 18.521 millones de dólares.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ