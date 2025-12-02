El precio del huevo se desploma en las granjas y el sector entra en crisis

El gremio enfrenta pérdidas millonarias tras el paro de octubre y la sobreproducción que desplomó los precios

Un local donde venden huevos cerca del mercado de la calle Pedro Pablo Gómez, en Guayaquil.

El sector productor de huevos vive una de sus peores crisis de los últimos años. La sobreproducción interna ha desplomado los precios a niveles que no cubren ni siquiera los costos básicos. Productores de la zona centro del país confirman a Diario EXPRESO que, desde octubre de 2025, trabajan a pérdida y sobreviven únicamente gracias a préstamos bancarios y a las últimas reservas que les quedan.

Cristian Pérez, vicepresidente de la Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados y Avicultores de Tungurahua (Asofabat), explica que actualmente producir una cubeta de huevos cuesta entre 2,80 y 2,85 dólares, pero en las granjas la están vendiendo de 2,10 a 2,20 dólares.

“Estamos perdiendo. Lo poco que ganamos en el primer semestre ya se terminó. Ahora estamos recurriendo a créditos para sostener la operación”, señala Pérez.

El problema principal es la sobreproducción del alimento, pero el paro que hubo en Ibarra en octubre de 2025 también afectó. El cierre de vías hacia el norte impidió el abastecimiento de mercados clave como Ibarra, Otavalo y el tránsito hacia Colombia. “Ese mes se nos dañó mucho producto. La producción que venía de los nuevos lotes se fue al piso”, lamenta.

Según Pérez, solo en la zona centro de Ecuador —que incluye Tisaleo, Píllaro y Pelileo— las pérdidas ascienden a 4 a 5 millones de dólares.

El alza de insumos complica aún más la situación. El quintal de maíz cuesta 18 dólares puesto en granja, según Pérez, mientras que el trigo bordea los 14,50 dólares. La prohibición para importar trigo y las restricciones para importar maíz han disparado los costos del balanceado, "eso hace que cueste más la producción, pero por la sobreproducción de huevos se vende más barato y no se cubre ni la inversión".

A diferencia de lo que piden los maiceros de que se prima la compra del grano nacional, desde las granjas de los huevos se pide lo contrario. “Cada vez quieren imponernos precios y obligarnos a consumir granos nacionales. No estamos en condiciones para eso. Necesitamos que se permita importar maíz para bajar los costos”, reclama Pérez.

El sector llevará este pedido al Consejo Consultivo del Maíz, para cuando lo citenL; el Ministerio de Agricultura lo ha suspendido dos veces.

Productores al límite

Edgar Navarrete, productor de huevos, confirma a Diario EXPRESO que la crisis es generalizada:

“Estamos por debajo del costo de producción. Ya tuve que pedir un préstamo. No queda más. Estimamos que recién entre febrero o marzo podría recuperarse algo el precio”, cuenta Navarrete.

Navarrete también pide al Gobierno que “los deje trabajar en paz”, en referencia a las restricciones para importar materias primas.

Explica que producir con maíz nacional resulta mucho más caro: “La tonelada aquí está en 410 dólares, mientras que importada —pagando impuestos y todo— sale más barata”.

Desde Quito, Marisol Molina, directora ejecutiva de la Unión de Productores de Huevos, confirmó a Diario EXPRESO que este martes 2 de diciembre mantienen reuniones con autoridades del Ministerio de Agricultura. No detalló los temas, pero sí aclaró que la caída del precio se origina en la sobreproducción en las granjas avícolas, lo que incrementa la oferta de huevos.

“Estamos en acercamiento con varias entidades del Estado por distintos temas que, sumados, deben generar acciones para trabajar por el sector”, señala.

