Cyber Monday arranca con siete días de descuentos y un consumidor más cauteloso

Tras un Black Friday extendido, arranca el Cyber Monday con ofertas del 1 al 7 de diciembre de 2025

Después de un Viernes Negro extendido por más de 15 días, impulsado por la decisión del presidente Daniel Noboa de adelantar el pago del décimo tercer sueldo —a lo que también se sumaron algunas empresas privadas—, este lunes 1 de diciembre 2025 arrancó oficialmente el Cyber Monday.

Las ventas en las tiendas físicas fueron exitosas y ahora las expectativas están puestas en que el comercio electrónico mantenga el ritmo. Y para ello, esta vez no será un solo día: llegan siete días de descuentos en línea, hasta el próximo 7 de diciembre.

La Cámara de Comercio de Guayaquil inauguró la vigésima cuarta edición del Cyber Monday, el evento de compras electrónicas más esperado del año. Desde 2012, esta iniciativa ha buscado dinamizar el comercio electrónico en Ecuador, y desde 2016 se realizan dos ediciones anuales por la alta demanda. En junio de 2025 se llevó a cabo la vigésima tercera edición.

En esta ocasión, el portal cybermonday.ec ofrecerá descuentos irrepetibles en categorías como electrodomésticos, tecnología, pasajes aéreos, moda, joyería, artículos para el hogar, productos para mascotas y más. Participan marcas como Sony, Tía, Orocash, Almacenes Estuardo Sánchez, Artefacta, Radioshack, Claro, Agripac, Aeropostale, Petstation, Pycca, Pharmacys, Cruz Azul, Copa Airlines y McDonald’s, entre otras.

La meta es superar las visitas. En el 2024, sumando las dos ediciones, el portal registró 900.000 visitas, lejos de las 13.000 de su primera edición en 2012. Ese crecimiento acompaña un ecosistema de comercio electrónico que en 2024 facturó 300 millones de dólares y que para 2025 proyecta llegar a 6.800 millones, un incremento del 23 %.

Tras la pandemia, las ventas digitales han mantenido un ritmo ascendente: entre 2020 y 2024 crecieron 13 %.

El auge del pago digital

Los botones de pago se han convertido en un motor clave del e-commerce.

Hasta septiembre de 2025, este mecanismo facturó 44,7 millones de dólares, un aumento del 152 % frente al mismo mes en 2020.

El número de transacciones mediante este sistema pasó de 70.259 en 2020 a 160.106 en 2025, un crecimiento del 128 %, evidencia de la mayor confianza en pagos digitales y de la digitalización acelerada del comercio en Ecuador.

Un consumidor que compra más, pero también desconfía más

Sin embargo, las ofertas llegan en un contexto de creciente desconfianza digital.

Una encuesta global de World, que incluyó a 1.155 ecuatorianos, revela que uno de cada tres compradores ha abandonado una compra por miedo a estafas o sospecha de bots. Y el 34 % deja de confiar de inmediato cuando el precio parece “demasiado bajo”.

La competencia con bots también moldea la experiencia de compra:

66 % cree competir con ellos por productos limitados.

64 % siente que estas automatizaciones les “roban la alegría de comprar”.

Ante ese entorno, muchos consumidores están regresando a las tiendas físicas: 53 % en Latinoamérica planeó hacerlo este Black Friday para evitar fraudes.

“En Ecuador, la confianza es ahora el eje de la experiencia digital. Los consumidores quieren igualdad y seguridad, y eso empieza por saber quién está del otro lado”, afirma Carlos Ángel, gerente de Tools For Humanity para la región andina.

La visión del comercio electrónico

Desde Mercado Libre, Carlos Cobo, jefe de Producto, confirma que las ventas vienen fuertes este año, impulsadas por la liquidez adicional generada por el adelanto del décimo tercero.

“La idea es tener armado un buen plan de compras: saber dónde comprar, en sitios seguros, y aprovechar descuentos reales”, señala.

Cobo coincide con algunos economistas en que no necesariamente habrá mayor capacidad de consumo, sino un adelanto de compras que usualmente se hacían en diciembre.

“Lo que se está provocando es un movimiento de fechas. Lo que antes pasaba a fines de noviembre y mediados de diciembre, ahora ocurre desde mediados de noviembre hasta inicios de diciembre”, explica Cobo.

Mercado Libre prevé un crecimiento de 30 % en ventas durante esta temporada, impulsado por hasta cuatro semanas consecutivas de descuentos y la extensión de beneficios como cupones, pagos diferidos y entregas en 48 a 72 horas.

