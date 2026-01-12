Ejército captura a cuatro miembros de 'Los Fatales' y decomisa arsenal en Los Ríos

La célula criminal estaría vinculada a secuestro extorsivo, robo de camiones, cobro de vacunas y ocupación ilegal

Un operativo militar ejecutado en el sector de Jauneche, provincia de Los Ríos, permitió la captura de cuatro supuestos integrantes de Los Fatales.

Un operativo militar ejecutado en el sector de Jauneche, provincia de Los Ríos, permitió la captura de cuatro supuestos integrantes del grupo delictivo organizado (GDO) Los Fatales, considerado brazo armado de la organización criminal Los Choneros. La acción se realizó tras labores de inteligencia que detectaron la presencia de los sospechosos en el barrio Miraflores, en la vía Mocache–Jauneche.

Al percatarse de la intervención militar, los individuos intentaron repeler el operativo con una detonación, pero fueron neutralizados y aprehendidos por las unidades del Ejército. Entre los detenidos figuran Fran, Juan, Darlyn y Héctor, alias Mosquito, quienes, según información oficial, operaban bajo órdenes de alias Mauricio, catalogado como objetivo de alto valor.

Durante la operación se decomisó un arsenal compuesto por 2 fusiles, 4 pistolas, 16 alimentadoras, 165 municiones, 58 cartuchos, 3 radios de comunicación, 3 bases Motorola, 3 motocicletas y un teléfono celular.

De acuerdo con las investigaciones, esta célula criminal estaría vinculada a delitos como secuestro extorsivo, robo de camiones, cobro de vacunas y ocupación ilegal de fincas para actividades ilícitas. El operativo participaron el Grupo de Fuerzas Especiales N.º 26 “Cenepa”.

Los Ríos sigue en estado de excepción

Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro concentran una de las paradojas más duras de la política de seguridad ecuatoriana: pese a acumular más de 500 días continuos (con breves interrupciones) en estado de excepción, estas provincias cerraron el 2025 con cifras récord de homicidios, masacres carcelarias, extorsiones y ataques armados.

La medida, concebida como una herramienta extraordinaria para recuperar el control territorial, se ha vuelto casi permanente, mientras la violencia no solo persiste, sino que se intensifica. Desde 2023, estas jurisdicciones han estado sometidas a restricciones de movilidad, militarización de espacios públicos y suspensión parcial de derechos como la inviolabilidad del domicilio o de correspondencia.

Sin embargo, los resultados son desiguales. Guayas volvió a liderar las estadísticas de muertes violentas; Manabí registró repuntes asociados a disputas entre bandas por rutas del narcotráfico; y Los Ríos y El Oro se consolidaron como corredores estratégicos para economías criminales que operan entre la Costa y la frontera sur.

