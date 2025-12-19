Basura acumulada y proliferación de plagas encienden la protesta en Mocache

En Mocache reclaman promesas incumplidas, proliferación de plagas y riesgos a la salud por el manejo deficiente de residuos

Los comuneros alertan riesgo de desbordamiento de lixiviados en invierno y afectación a esteros y cultivos.

Las comunidades rurales de Bella Trinidad, Cedrales y Barro Colorado, en el sector Mocache II (Los Ríos), mantuvieron bloqueado en días pasados el acceso a la celda emergente donde se depositan los desechos sólidos de varios cantones de la Mancomunidad Mundo Verde.

Esto fue algo temporario como medida de presión ante lo que denunciaban como un abandono prolongado en el manejo ambiental del sitio, lo que, según ellos, habría provocado contaminación de esteros, proliferación de plagas, malos olores y riesgos para la salud.

La lista de obras incumplidas

Entre los principales reclamos constaban la falta de obras de mitigación, el incumplimiento en la instalación de una planta de tratamiento de lixiviados, retrasos en el asfaltado de una vía rural y otras promesas comunitarias.

Los dirigentes comunitarios insistían en que el problema se agravaba con la cercanía de la temporada invernal debido al riesgo de desbordamiento de lixiviados hacia esteros y zonas agrícolas.

Rudy Burgos, presidente del comité Juntos por el Progreso, explicó que están a la espera del cumplimiento de compromisos asumidos por las autoridades y el consorcio encargado. Por ello anunciaron que podrían restringir el paso si no se cumplen los acuerdos con las autoridades correspondientes.

El dirigente denunció que desde hace aproximadamente tres años el sector recibe cerca de 400 toneladas diarias de desechos sin el tratamiento adecuado, lo que habría provocado contaminación de esteros, proliferación de plagas y malos olores, afectando la salud y la calidad de vida de las familias rurales.

Añadió que, según el consorcio, la falta de recursos responde a deudas acumuladas de varios municipios con la mancomunidad.

Quevedo anunció una transferencia de USD 250.000 en bonos y el ingreso de nueva maquinaria para retomar trabajos. DANIEL VITE

En ese contexto, los cantones Quevedo y Mocache, señalados como los de mayor mora, enfrentaron restricciones para el ingreso de sus recolectores, mientras que La Maná, Buena Fe, Valencia y El Empalme continuaron depositando residuos al mantener sus pagos al día o con menor atraso.

¿A qué acuerdos llegaron las autoridades?

Tras reuniones entre los comuneros, el Consorcio Los Ríos Limpios y autoridades locales, se logró un acercamiento que permitió llegar a una conciliación entre los que se sienten afectados.

El alcalde de Quevedo y presidente de la Mancomunidad Mundo Verde, Alexis Matute, confirmó que la paralización estuvo relacionada con deudas acumuladas de varios municipios, entre ellos Quevedo, cuya mora bordea el millón de dólares.

Como parte de la solución, el Municipio de Quevedo anunció la gestión de una transferencia de 250.000 dólares en bonos para reactivar los trabajos de remediación ambiental.

Además, se comprometió el ingreso de nueva maquinaria y el inicio inmediato de labores en el sitio.

