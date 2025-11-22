Violencia en Santo Domingo: asesinan a un ganadero y a un turista

Una jornada de violencia extrema sacudió a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas este viernes 21 de noviembre. En un lapso menor a 24 horas, tres hombres fueron asesinados en distintos puntos de la región, convirtiendo a los cantones de Santo Domingo y La Concordia en escenarios de persecuciones y ataques dirigidos que dejaron víctimas colaterales.

¿Cómo murió el turista que llegó de Rumania en La Concordia?

El primer hecho de sangre, registrado en la madrugada, tiene un matiz desgarrador. Carlos Benigno Sacón Zambrano, conocido como Nino, de 36 años, falleció en la avenida Simón Plata Torres, cerca de la Zona Rosa de La Concordia.

La víctima había retornado recientemente de Rumania para disfrutar de unas vacaciones junto a su familia. Según los informes preliminares, Sacón fue una víctima colateral. Sujetos armados a bordo de una camioneta perseguían a un motociclista —el objetivo real— y abrieron fuego, alcanzando a 'Nino' mientras compartía con su hermana y cuñado en la vía pública.

Crimen en la Atarazana: La víctima llegó de Durán y se lo vincula a un GDO Leer más

La violencia se reactivó pasadas las 15:00 en el sector Virgen del Cisne, cerca de la escuela Simón Bolívar. Allí, Adrián Quezada, de 44 años y conocido con el alias de ‘Coppolo’, fue asesinado en los exteriores de una tienda.

Cámaras de seguridad captaron la mecánica del ataque: cuatro sujetos descendieron de un automotor y le dispararon directamente. La Policía acordonó el área y confirmó que el occiso registraba antecedentes penales.

Al caer la tarde, a las 18:29, el terror se trasladó al cantón Santo Domingo. En el kilómetro 12 de la vía a Quevedo, un comando armado irrumpió en una vivienda privada para atacar a Mario Barragán Bayas, un comerciante y ganadero de 43 años.

Testigos indicaron que los victimarios estaban encapuchados y usaban chompas similares a las del eje investigativo policial. Dispararon repetidas veces contra Barragán, quien acababa de llegar a casa en su camión, y huyeron en una camioneta blanca hacia Quevedo. Hasta el cierre de esta edición, no hay detenidos por esta racha sangrienta.

Crimen ocurrido en la vía a Quevedo. CORTESÍA

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!